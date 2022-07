Marysol Morales desconoce a Ramón Salmerón como coordinador en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que existe un nombramiento oficial otorgado por el dirigente estatal del PAS Víctor Corrales Burgueño, la regidora Marysol Morales Valenzuela desconoce a su compañero Ramón Salmerón Pérez como tal de la bancada en el Cabildo ahomense.

La también expresidenta del Partido Sinaloense en Ahome sostuvo que de manera persona se basa en la normativa municipal, es decir, dejó claro que ante todo, debe hacerse valer.

Y es que comentó que de acuerdo a los reglamentos municipales, para que se reconozca a un regidor como coordinador debe de haber un común acuerdo entre quienes integran la bancada, lo cual, afirmó, no ha sucedido.

“Aquí hay que remitirnos a la Ley Municipal y a su reglamento, lo que ahí se refiere es que quien sea el coordinador de la bancada tiene que ser en común acuerdo de quienes integran esas bancadas y presentar un documento dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento en donde esté firmada por quienes integran esta bancada”, indicó.

A pregunta expresa si en lo personal a quien reconoce es a Carlos Roberto Valle Saracho sostuvo que es lo que marca el reglamento y el proceso llevado a cabo para esta asignación al inicio de la administración municipal.

“Es lo que dice el reglamento, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que marca la ley en ese sentido. No conozco el documento (del nombramiento), se le reconoce como nuevo coordinador, no me lo han mostrado, no he sido notificada yo en ese caso particularmente. Nosotros nos hemos caracterizado por asumir las decisiones que se toman desde la dirigencia y obviamente coordinados con el líder político que es Héctor Melesio Cuén Ojeda”.

Por último, comentó que hasta el momento y pese a este conflicto, el edil Salmerón Pérez no ha buscado un acercamiento con ella a fin de llegar a un acuerdo.

“Es algo que el joven tendrá que ir puliendo. Creo que es un joven sin duda con muchas capacidades, con habilidades y liderazgo pero me parece que todos en la función pública ahora es nuestra primera experiencia y está aprendiendo”, enfatizó.