Más de 2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable: Investigadora

Los Mochis, Sinaloa.- El agua todavía es un recurso renovable porque el ciclo del agua sigue ocurriendo, prevalece la cantidad, pero lo que ha cambiado es su calidad, consideró la doctora María del Carmen Martínez Valenzuela, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, al impartir la conferencia ¿El Agua, es un recurso renovable aún?

En el marco de actividades que realizó la Japama en Ahome, Sinaloa, por el Día Mundial del Agua "La importancia del agua subterránea", la académica preguntó: "¿El agua es un recurso renovable aún? Nosotros estaríamos contestando que es un recurso renovable sí, en cantidad, pero no, en la calidad, porque una vez que el ciclo se cumple cada vez más le estamos incorporando contaminantes, que tenemos que hacer mucho desde la trinchera, que entre más compuestos químicos usemos en casa, que entre más productos cosméticos, mayor contaminación a cuerpos de agua estamos haciendo, podemos en casa no usar tantos aceites, desecharlos de manera correcta, no tirar las pilas, usar menos plásticos".

Detalló que según la Organización Mundial de Salud, más de 2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y mientras que en Nigeria y Sudán se consumen 9 litros al día, México ocupa el quinto lugar en los países que más consumen agua, 366 litros de agua al día.

Durante la ponencia que organizó la Junta de Agua con motivo del Día Mundial del Agua "La importancia del agua subterránea" , que tuvo lugar en el auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, la encargada del laboratorio de Genética y Toxicología de la UADO e integrante del destacó que Los Mochis ocupa el tercer lugar en México con más contaminantes por ser una región netamente agrícola donde el uso de plaguicidas terrestres y de avionetas fumigadoras es constante porque los compuestos que se utilizan son altamente tóxicos.

Comentó que en el 2003 México firmó el Convenio de Estocolmo, tratado internacional que entró en vigor en 2004 y en el que se comprometió a cumplir con ciertos estándares al no uso de sustancias que por su toxicidad se consideran compuestos orgánicos persistentes porque no se degradan tan fácilmente, pero lamentablemente los monitoreos que practicaron en el aire, agua y leche materna arrojaron resultados no muy favorables.

"Los Mochis está entre los tres primeros lugares con más alta concentración, son sustancias químicas, nocivas para la vida, pueden estar contaminando nuestro aire, nuestra agua y desde luego el organismo de los seres vivos, es el mensaje que queremos transmitir, particularmente, en el agua se monitorearon estos compuestos orgánicos persistentes, México en el aire salimos rebasamos normas nacionales e internacionales, también en el agua no nos fue tan bien, buscar justamente que los productores se acerquen a las academias, a las universidades, que haya esa amalgama que permita que la ciencia proporcione alternativas más amigables, menos contaminantes, para lograr tener mejor condiciones de vida", expresó.