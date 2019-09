Más de 3 semanas que no sirven teléfonos fijos en varias colonias de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde la lluvia del 23 de agosto, los teléfonos fijos del servicio de Telmex no funcionan en varias colonias de la ciudad.

A pesar de que se ha reportado a Teléfonos de México en varias ocasiones, los vecinos de la colonia San Francisco no han obtenido respuesta.

“Sólo nos dijeron que era un daño masivo, pero no arreglan”, dijo uno de los vecinos de la calle Campeche, entre Yucatán y Zacatecas.

Dijeron que les preocupa que ya son más de tres semanas sin el servicio telefónico, pero eso sí, el recibo de cobro llegará puntualmente.

Manifestaron que preguntaron si ya no habrá servicio residencial para cancelarlo, porque no se explican qué pasó como para no arreglar el servicio.