Más de 8 mil personas esperan visita de AMLO a Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Todo se encuentra listo para recibir hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Los Mochis.

Jaime Montes Salas, representante del gobierno federal en Sinaloa y delegado de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, informó que se espera la asistencia de más de 8 mil personas.

“El presidente de la República está anunciando su llegada a las 13:30 horas a la unidad deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte ahí en el estadio de atletismo, frente al estadio de beisbol Emilio Ibarra Almada. Está ya listo el domo y estamos esperando 8 mil gentes o más que vendrán a estar, a escuchar el mensaje de nuestro señor presidente”, dijo el funcionario federal.

Mencionó que el objetivo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador es tener una comunicación directa con los ciudadanos y entregar simbólicamente apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad y a los jóvenes (Construyendo el Futuro), que son los programas más importantes que se están desarrollando, además de los 25 programas emergentes que tiene el país.

“Viene a dar a conocer cifras, avances y otros temas que se irán a tocar, seguramente ahí los aborda. Es una persona muy experimentada en todo eso y viene a percibir, pero principalmente viene a darles un mensaje de esperanza y decirles que estamos avanzando bien en todos los frentes que se tienen que avanzar para la recuperación de México.”

Muy limpia se encuentra la carretera Los Mochis-Topolobampo en espera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL DEBATE

Manifestaciones

En cuanto a las manifestaciones que se pudieran dar por los diferentes grupos sociales en exigencia de demandas, Montes Salas comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeta la libre expresión.

“En este Gobierno es a luces que estamos invitados al diálogo y cada quien en el ámbito de su competencia tiene que participar en la solución y en la aportación de ideas. Pero lo primero es que vamos a respetar las manifestaciones de todos, no va a reprimirse a nadie, tiene libertad de expresarse todo mundo”, expuso.

Sectores productivos

Representantes del sector productivo mencionó que esperan que la agenda del presidente incluya un espacio para escuchar a los productores agrícolas.

Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis, manifestó que la visita de un presidente de la República siempre es importante porque eso genera compromisos con los diferentes sectores de la población.

“Por mucho tiempo los productores del campo han solicitado un espacio para platicar directamente con el presidente porque sus interlocutores, llámese secretario de la Sader o el delegado para los Programas Sociales, no han traído respuestas concretas a ese sector. Esperamos que la agenda del presidente contemple ese espacio para escuchar a los productores agrícolas, si no es así, su visita no tendría ningún sentido”, comentó.

Asimismo, Eury Valle, presidente de Canacintra Los Mochis, comentó que es muy importante en la visita de López Obrador no perder de vista los temas importantes para Sinaloa como la presa Picachos, y en el norte de Sinaloa, la carretera a Chihuahua para conectar el puerto de Topolobampo. “Esperemos que ahora con Andrés Manuel López Obrador se pueda culminar”.

El presidente de Canirac en Ahome expresó que es una buena oportunidad para todos los ciudadanos y para el presidente municipal de Ahome de expresar todas las inquietudes y los problemas que se tienen en el municipio, como el drenaje.

Por el mismo tenor, Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), comentó que los diferentes sectores tienen la expectativa de poder coincidir en algún punto de su gira para externarle las problemáticas que los aquejan y en las cuales se requieren de la capacidad de respuesta del gobierno federal.