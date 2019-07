Más de dos años una fuga de agua en Las Tortuguitas

Los Mochis, Sinaloa.- Más de dos años tiene una fuga de agua potable en el ejido Las Tortuguitas, perteneciente a la sindicatura de Topolobampo, la cual provoca baja presión en las comunidades aledañas, principalmente en el ejido Plan de Guadalupe.

Habitantes de estos ejidos denunciaron que la fuga de agua ya provocó un canal de tanto tiempo que ha pasado sin que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) la repare.

Señalaron que la afectación provoca también problemas en la salud, ya que contribuye a la formación de moscos que pueden causar enfermedades como el dengue, zika o chikungunya.

Problema añejo

“Esa fuga de agua ya tiene mucho tiempo, como 2 o 3 años, sin que ninguna autoridad la quiera resolver. Nosotros no tenemos presión en la llave, es un chorrito lo que sale y a veces no sale nada”, señaló Lizbeth Araím Ortiz Rodríguez, habitante del ejido Las Tortuguitas.

Mencionó que cuando surgió la fuga era pequeña y con el paso del tiempo esta se volvió más grande haciendo hasta un “canalito” en la calle que llega hasta un canal de riego. “Desde que comenzó la fuga lo reportamos, pero nunca vinieron a repararlo, nunca vino alguien de Japama a checar en dónde estaba la fuga o cómo repararlo, y ahí sigue la fuga y nosotros sin agua”.

Por su parte, Perla Bibiana Domínguez, habitante del ejido Plan de Guadalupe, explicó que la baja presión en el agua los deja vulnerables, ya que no pueden ni bañarse en la regadera o usarla para las actividades cotidianas como lavar. “Es una barbaridad que no tengamos agua nunca, siempre hay muy baja presión y no sube al tinaco, por lo que tenemos que esperar que se llene la cubeta o comprar garrafones de agua”.

Construcción

En la comunidad Plan de Guadalupe, de la sindicatura de Topolobampo, se realiza en estos momentos la introducción del drenaje sanitario. Los trabajos comenzaron hace alrededor de un mes y los habitantes señalaron que aunque estas obras ayudan mucho, también se deben preocupar por resolver el problema de la baja presión del agua