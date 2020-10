Más de un mes con drenaje colapsado en la colonia Estrella de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Más de un mes tienen los vecinos de la colonia Estrella de la ciudad de Los Mochis soportando el drenaje colapsado en la calle Heriberto Valdez.

De acuerdo con los denunciantes, ya han puesto el reporte a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) en varias ocasiones, pero los trabajadores de la paramunicipal solo fueron una vez y no hicieron nada para solucionar el problema.

“Vinieron los de Japama y se hicieron como que iban a destapar, pero no destaparon. El problema es por todo la Heriberto Valdez desde Tlaxcala hasta la Yucatán”, dijo la vecina Dora Alicia de Armenta.

No aguantan la peste

Añadió que ya no aguantan las aguas pestilentes que brotan en la calle y en los patios de sus viviendas.

Pareciera como si uno no les pagara porque ya denunciamos el problema y no nos hacen caso. Vino la Japama y no destapó nada”.

Los vecinos dicen que las autoridades se hacen de oídos sordos ante el evidente problema que los aqueja. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Los vecinos manifestaron que las autoridades se hacen de oídos sordos ante el evidente problema que los aqueja.

Lo bueno. La colonia Estrella tiene todas sus calles pavimentadas y en buena ubicación; sin embargo, los vecinos se quejan de los problemas de drenaje. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Ya tenemos días reportando. No se tolera el olor. Estamos desconcertados porque las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Nos dicen que de diez a 15 días porque hay mucho trabajo, pero no nos toman en cuenta”, comentó David Armenta, otro de los vecinos afectados.

Los vecinos se quejaron de que hasta los patios están inundados de aguas negras y ya no soportan vivir en esta situación. Piden solución. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Alfredo Marín Cruz, vecino también de esta colonia, informó que desde el 25 de septiembre puso el reporte 8994131 en la Japama, pero no han acudido a solucionar el problema.

“No podemos usar el baño porque todo se va al patio. Ya no sabemos qué hacer, la situación está muy complicada. Tenemos que andar con cubrebocas dentro de la casa porque el aroma es bastante fuerte.”

Denuncian fuga de agua en el centro de la ciudad de Los Mochis

Comerciantes del centro de la ciudad se quejan de un cochinero que propicia un fuga de agua que ya tiene tiempo en la esquina del callejón Juan Escutia y Gabriel Leyva y no se repara. El agua está corriendo constantemente y provoca problemas de encharcamientos en el tramo comprendido entre este callejón y la calle Obregón, donde existe una rejilla que afortunadamente está captando esta agua, porque de lo contrario la situación sería mucho más grave, pero el problema debe solucionarse.