"Me animé, pero con mucho miedo a mandar a mis hijos a la escuela": madre de familia

Ahome, Sinaloa.- Hoy es el segundo día que algunos alumnos de educación básica acudieron a clases presenciales en la ciudad de Los Mochis, después de las vacaciones de verano y haber tomado los primeros días en línea por las condiciones climatológicas derivadas de la tormenta tropical Nora.

De regreso a casa, la señora María Isabel Rojas, cargaba los libros de su hijo Ricardo, quien estuvo por 3 horas en el salón de la Escuela Primaria Federalizada de la colonia Laureles.

"Me animé, pero con mucho miedo a mandar a mis hijos a la escuela. Les digo que no se acerquen mucho a los compañeros, que no toquen nada. Ellos llevan su botella de agua, su gel y cubrebocas".

La madre del pequeño, quien cursa el quinto grado escolar, dijo que ella y su esposo acordaron mandar a sus niños a clases presenciales, pues también tienen otro menor en tercer grado, que asistió el día de ayer a las aulas.

"Me animé porque a veces siento que les hace falta que esté presente la maestra porque explica mucho mejor que uno, pues yo en particular no tengo experiencia de la escuela, no sé cómo enseñarles, pero sí se me hace que les hace falta ir a la escuela".

Manifestó que, durante las clases a distancia, el aprendizaje de los niños se complicaba porque era difícil conectarse a través de la tecnología y veces batallaban con el celular para mandar evidencia de los trabajos, y también pagar internet era un gasto extra en el hogar.

El niño Ricardo comentó que, aunque tiene un poco de miedo al Covid-19, para él resulta mucho mejor acudir a clases presenciales que a distancia, y que sólo estuvieron 10 niños por salón.

En otras escuelas de la ciudad tuvieron examen diagnóstico presencial, como es el caso de la escuela primaria Héroe de Nacozari.

"Yo no mandaré a mi hijo presencial. Hoy lo traje porque solo es el examen y dijeron que se requería que fuera presencial", manifestó el señor Jesús López, mientras esperaba a las afueras a su hijo.

Los pequeños estuvieron alrededor de dos horas realizando el examen. De acuerdo con los padres de familia, estuvieron solo 10 niños por salón.

Al ingresar al plantel se aplicaron todas las medidas sanitarias para evitar los contagios de Covid-19.