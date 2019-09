Me están cortando mi libertad de expresión: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- El llamado que el cuerpo regidores hicieron a la sindica procuradora Angelina Valenzuela Benites en torno a qué debe abstenerse a dar declaraciones con respecto a las investigaciones que se llevan a cabo dentro de la dependencia, es una evidente coacción a la libertad de expresión.

Así lo consideró la propia funcionaria quien dijo que es una incongruencia que solamente a ella se le pida no hablar, no investigar, indagar o demás acciones cuando se tiene sospecha de actos de corrupción.

"Realmente me están cortando mi derecho de expresión, vienen muchas cosas ahí involucradas pero bueno, nosotros jamás hemos incumplido en nada que nos hayan hecho, hemos cumplido cabalmente todo lo que nos ha pedido, los requerimientos que nos ha pedido el magistrado, todo en tiempo y forma".

Cabe recordar que durante la Sesión Ordinaria de ayer cuando la regidora Socorro Calderón Guillén lanzo una advertencia a Valenzuela Benites en torno a que se ponga a trabajar en total apego a los lineamientos o de lo contrario pediría su cese en el Congreso del estado.

"Dice que hable de ciertas cosas que no tengo que hablar, Socorro Calderón habla que ni con el pétalo de una rosa puedo tocar a ciertas personas, casi que no respire, que no volteé, yo soy respetuosa y no voy a hablar al respecto del tema porque entonces nos vamos a llevar las sesiones de Cabildo conminando hasta que me junten incidencias y que me tienen que destituir", señaló.

Ante ello, la síndica procuradora dijo que la edil no tiene más facultades para ejercer tal presión, incluso, la encaró al cuestionarle porque no se comporta así de enérgica cuando se tratan de otros temas también de importancia pero que involucran a otros funcionarios, incluído el propio alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

"Las cosas se toman de quien vienen tal cual, la señora no representa nada para mí, yo no entiendo a qué se refiere con no trabajar, ellos como regidores tendrían que darle cuentas al municipio de lo que han hecho durante todo este tiempo y no lo han hecho en cambio yo si he informado de cada una de mis acciones".

Denuncia al magistrado

En cuanto a la denuncia que ayer interpuso en contra del Magistrado Víctor Hugo Chávez y de Cecilia Heredia Rodríguez, secretaria de acuerdos, los dos de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, la funcionaria explicó que esto lo hizo por considerar que en repetidas ocasiones ha sido víctima de obstrucción en procedimientos que lleva a cabo.

"Esto lo hice porque no nada más es una incidencia, no me fui con la primera inciencia, esto ya no es una casualidad, ya es una obstrucción tras otra, ustedes pudieron darse cuenta el día de ayer(martes) es un tema muy claro que no lo puedo tocar, no puedo, hablar no puedo decir nada al respecto. He visto como me han obstaculizado todos los temas que hemos presentado".