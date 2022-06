"Me gusta lavar carros": Jesús Manuel se gana la vida con las propinas que le dan los choferes en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Manuel Ruiz Medina se dedica a lavar los camiones urbanos de pasajeros, unidades que lava por iniciativa propia, con el fin de ganar los pesos que le dan como propina los choferes, en la ciudad de Los Mochis.

Si bien es cierto que Jesús Manuel es un hombre cuya imaginación va más allá de su realidad, él sin pena alguna, moja su franela en un recipiente en donde escurre agua del aire acondicionado de uno de los negocios que están ahí, donde llegan a dejar el pasaje los choferes.

“Yo aquí vivo con mi familia, ya casi no voy a Tepehuaje, pues solamente voy de vez en cuando, la situación económica está crítica y prefiero quedarme aquí, lavando carros”, subrayó.

Jesús Manuel señaló que es originario de Tepehuaje, municipio de Choix, Sinaloa, lugar en donde nació y creció. No obstante, cuando tuvo la oportunidad de irse lo hizo, pues en su comunidad no había oportunidad de nada.

Incongruencias

A pesar de que Jesús Manuel logra hacer una conversación con ideas bien planteadas y estructuradas, llega un momento en que comienza a decir cosas sin sentido, como que es el dueño de varios camiones del transporte público.

“Yo soy el dueño de por lo menos 4 camiones y lo que quiero es que los choferes me hagan corte, que me den las ganancias que me tocan, pues son mis camiones”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre cuántos hijos tiene, él sin pensarla aseguró que tiene 181 hijos, pero que el gobierno se los quitó a través de su esposa.

Jesús Manuel en un momento de lucidez comenta que de limpiar los camiones urbanos apenas logra ganar unos cuantos pesos, para poder comprar alimento y pagar los recibos de agua y luz.

“Yo me vine de mi pueblo porque allá no había nada, mis padres tampoco tenían que ofrecerme, pues todo acabó. Son lugares en donde no hay nada que hacer”, subrayó.

Te recomendamos leer:

Al ser cuestionado sobre que pensaba hacer más adelante para poder ganarse la vida, se quedó callado, comenzó a voltear para todos lados buscando a alguien, cuando de repente dijo: “Ya no me pregunte nada, ya no diré nada”, y de esa manera se marchó a seguir lavando otro camión urbano que recién llegaba.