"Me gusta mi chamba" Jorge sale todos los días en su triciclo para ganarse el peso, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Jorge Alberto Norzagaray es un hombre de 61 años de edad, de mediana estatura que viste su complexión delgada con una bata blanca, quien todos los días sale a recorrer la ciudad para vender sus productos del mar, negocio que comenzó hace 40 años en esta ciudad de Los Mochis.

La rutina de Jorge es preparar sus productos y pedalear su triciclo para ofrecer alimento a sus clientes; a pesar de que los meses de julio y agosto son en los que menos venta tiene, forzosamente sale a la calle todos los día para buscar el sustento diario para él y su esposa.

“El periodo de verano es malo, no solamente para mí, sino para la mayoría de los comercios, pues dependemos mucho de los estudiantes, y al salir de vacaciones, las ventas se nos caen, pero hay que sacar dinero para la papa”, resaltó.

No tuvo estudios

Don Jorge señaló que desafortunadamente él no tuvo la oportunidad de estudiar, pues en su familia había muchas carencias y lo más importante era apoyar para llevar el sustento diario, por lo que desde que tenía 5 años de edad comenzó a trabajar.

“A la venta de esto le dedico por lo menos unas 12 a 13 horas diarias, recorro gran parte de la ciudad, principalmente donde sé que hay talleres y obras en construcción, así como otros lugares”, resaltó.

Jorge comentó que del negocio de mariscos salió para poder darles el sustento a sus hijos, quienes afortunadamente lograron terminar sus carreras y otros aún están estudiando, pero a punto de terminar la carrera profesional.

“Yo les di vestido, estudio y alimento, hice el mejor de los esfuerzos para que pudieran estudiar y gracias a Dios lo han logrado, ya que actualmente no estudia quien no quiere, pues oportunidad hay mucha, hasta el Gobierno da becas para que puedan estudiar”, resaltó.

Jorge señaló que él trató de estar siempre activo para ganar dinero y para ello fue tamalero, lavacarros, bolero, voceador de periódicos locales y nacionales, así como otros oficios, pero siempre activo.

“Mis hijos me acompañaron a vender, andaban conmigo, pero llegó cierta edad que no lo hicieron por pena con sus amigos, pues no les gustaba que los vieran vendiendo mariscos en la calle y pues, ni modo, así son estás generaciones de jóvenes”, subrayó.