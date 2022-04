"Me gusta mi trabajo": Ángel toda su vida se ha dedicado al comercio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ángel Martínez Gastélum Castro es originario de la ciudad de Los Mochis, viene de una familia de comerciantes, pues desde su abuelo han continuado con esa actividad hasta la fecha, por ello aseguró que toda su vida se ha dedicado al comercio.

Asimismo, dijo que sus clientes y amigos lo conocen como Chacho, a sus 56 años de edad dice que se siente con fuerzas y el ánimo para seguir por muchos años más en esa actividad.

“Desde chico mi padre me enseñó a ganarme el sustento y de igual manera su padre le enseñó a el. Esta actividad es noble, para salir adelante se necesita dedicación para que funcione”, subrayó Chacho.

Leer más: ¡Tradición con dulce olor a caña! Ya arrancó la molienda de Chinobampo en El Fuerte, Sinaloa

Punto de venta

Precisó que en la esquina de Gabriel Leyva y Lázaro Cárdenas lleva 30 años. Todos los días llega en su motocarro equipado con lo necesario para vender su fruta de temporada.

Es un negocio noble

“Gracias a Dios de este negocio ha salido para llevar el sustento a la familia como son: vestido, alimento, estudios, así como los pagos de recibos de agua y energía eléctrica”, subrayó.

Chacho señaló que tiene varios hijos, a quienes les ha dado estudios a los que han querido, debido a que no todos quisieron ir a la escuela y tener una carrera profesional.

Al ser cuestionado sobre cuáles son sus ingresos por las ventas dijo que es muy variado, pues no todos los días son buenos, pero tampoco todos son malos. A este trabajo le dedica entre 9 y 10 horas al día para poder obtener una buena ganancia.

“Yo estoy en el trabajo que me gusta, ser vendedor de fruta para mí es satisfactorio, estoy muy a gusto”, subrayó Chacho.

Finalmente dijo que lamentablemente la tradición de la venta de fruta ya no la continuarán sus hijos, debido a que a ninguno mostró interés.

Leer más: Aumentan 10% los platillos en algunos restaurantes de Los Mochis ¿Por qué?

“Solamente mis tres hermanos y mi papá continuamos con la actividad de la venta de fruta de temporada. Mi padre tiene 83 años y aún sigue con la venta de frutas”, resaltó.

Las nuevas generaciones de jóvenes tienen otras ideas, no les gusta realizar un trabajo que no sea o no lleve una profesión; no obstante, también podría ser que este tipo de trabajos los haga sentir mal, es decir, que sientan pena.