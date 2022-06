"Me gusta trabajar en el campo": Ramón es jornalero y vendedor de pitahayas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Jornalero, comerciante y algunos oficios más son a los que se dedica Ramón Rodolfo Jocoy Valenzuela; sin embargo, en los meses de junio y julio se dedica a la venta de pitahaya, pues es un fruto que en esos meses se da en la zona serrana de Choix y aprovecha para sacar un poco de dinero.

Ramón dijo ser originario de Estación Vega, municipio de El Fuerte, lugar que lo vio nacer y en donde dejó su niñez y juventud para darle paso a su futuro, el cual fue conformar una familia y trabajar la tierra.

A pesar de que su vida se resume en un par de renglones, Ramón asegura que tras haber cumplido la mayoría de edad le dio “vuelo a la hilacha”, pues con una gran sonrisa asegura que fue muy vago y que tuvo la oportunidad de recorrer varios estados del país.

“Ahorita solo me dedico a la venta de pitahaya, pero mi trabajo es la de jornalero, actividad que realizó en todo el año, pues esta actividad la he realizado toda mi vida”, subrayó.

Don Ramón aseguró que las ventas son variadas y que un día no es igual que otro en la venta, pues hay días que sí le dedica muchas horas para venderlas y otros días se van rapidito; sin embargo, “no nos quejamos, pues sí le ganamos un poco, ya que si no fuera así, pues no las anduviéramos vendiendo”.

“Qué te puedo decir, no ganamos ni mucho, ni poco, sí sale para la comida, pagos de agua y luz, así como otros gastitos que puedan salir; sí va saliendo para pasarla bien”, subrayó.

Te recomendamos leer:

Ramón precisó que como jornalero gana mil 500 pesos a la semana, es poca cantidad, pero así ha sido su forma de vida; no hace fortunas, solo sobreviven.