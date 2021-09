"Me gustó mucho el mar desde que lo conocí": Excapitán de barco busca mejoras para Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Originario de la Huerta, Mocorito, Pablo Martínez Medina, con apenas 19 años de edad, llegó a vivir a Topolobampo, Ahome, un 8 de octubre de 1953 en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

“Aquí en Topo había mucha chamba en la pesquera, ahí lueguito me dieron chamba. Trabajábamos toda la noche, nos pagaban 7.50 pesos por 8 horas. Era una chulada”.

Hoy tiene 87 años de edad y ha vivido 68 años en el Barrio Sindicato, esquina con Callejón del Repollo, en el lugar conocido como cerro de la Iglesia, del puerto de Topolobampo.

Su casa fue de las primeras en construirse en ese sitio y ahí empezó una nueva vida al lado de su esposa, Cruz León Reyes, con quien se casó hace 64 años y logró crear una hermosa familia con nueve hijos. Actualmente tienen 23 nietos y 14 bisnietos, todos vivos y en unión.

Pero desde que el señor Pablo Martínez llegó a Topolobampo siendo un jovencito dedicó su vida al mar, navegó en muchas embarcaciones y obtuvo su cartilla de mar en 1955.

Recuerda cómo se fue de “pavo”, de aprendiz, con el patrón de la pesquera. “Anduve un año con él ahí. En 1955 saqué la primera cartilla en la Secretaría de Marina para andar de marinero”.

Ascenso

Por su gran responsabilidad y entrega en su trabajo llegó a ser capitán de barcos camaroneros.

“Yo era muy precavido. Sí tuvimos tiempos feos, de esos vientos que lo agarran a uno de repente, que les decimos los ‘toros’. Es muy bonito el mar, pero es muy duro, muy peligroso. A mí me gustó mucho el mar porque desde que me embarqué me gustó y anduve de marinero con muchos patrones, y con todos quedé bien todo el tiempo”.

Menciona que no tuvo estudios que en el mar aprendió a medio leer y escribir, pero, sobre todo, matemáticas.

“Sí aprendí mucho las matemáticas porque es lo que se aprende uno allá en el mar, porque en los barcos que anda uno vendiendo toda clase de peces y uno saca cuentas, y ahí aprendí mucho”.

Ahora que ya se encuentra retirado después de haber trabajado 50 años en el mar y ser un ciudadano cumplido con el pago de los impuestos municipales, dice que se siente con la responsabilidad de opinar para la mejora del puerto de Topolobampo.

“Considero que Topolobampo ha sido olvidado por las autoridades desde hace años”.

Por ello, ha elaborado dos cartas, una para el presidente municipal electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y otra para el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que próximamente entrarán en funcione, a quienes les pide poner mayor atención y ofrecer proyectos que favorezcan y permitan rescatar los espacios de Topolobampo, como la escuela primaria Alberto Gutiérrez, que ha funcionado desde hace muchísimos años y que poco se ha hecho por ella.

Así como las banquetas de tránsito para el peatón, siempre ocupadas por autos estacionados, lo que provoca un riesgo que personas de la tercera edad e incluso niños deban transitar por las calles.

“Tenemos dos bajadas al malecón, las cuales no están suficientemente seguras para el tránsito de personas de todas las edades. La calle de la Pesquera hacia el malecón se encuentra cerrada, por lo que no hay acceso para carros ni para peatones”.

Menciona que también Capitanía de Puerto cuenta con grandes espacios que se pueden aprovechar, así como un espacio que le pertenecía al Seguro viejo, el cual puede aprovecharse para otro tipo de servicio.

“Es importante que consideren Topolobampo como un puerto de altura, el mejor de todos; porque Topolobampo lo tiene todo. Tiene espacio para adaptar muelles más grandes y recibir mayores embarcaciones ricas en producción y turismo; cruceros, veleros, yates y, si es posible, hasta submarinos”.

Don Pablo expone que también hay terrenos grandes para hacer hoteles, áreas turísticas y ofrecer al mundo un puerto con mayor riqueza de actividades y recreación.

“Hablan mucho de Topolobampo, pero ningún Gobierno se ha atrevido a prestar atención y trabajar en lo que realmente se necesita. Este puerto lo tienen olvidado, y es necesario que visualicen toda la productividad que pueden lograr con un puerto atendido y mejorado”.