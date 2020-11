“Me interesa la reelección”: Cecilia Covarrubias

Los Mochis, Sinaloa.- “Me ha gustado mucho la vida legislativa, me gustaría la reelección. Aún no sé si apareceré en las boletas pero el partido hará la evaluación de mi desempeño”, expresó la diputada Cecilia Covarrubias González en rueda de prensa.

Reconoció que no depende de ella considerar que aparezca su nombre en las boletas electorales en el 2021 y corresponde al partido evaluar su desempeño, dijo para ver si puede volver a participar y ubicarla en algún escenario.

“Tengo aspiraciones, claro, me ha gustado servir a la patria, lo he hecho con honestidad, nadie puede tacharme nada, nunca hubo un voto en contra de la 4T, sigo viviendo donde mismo, tengo la misma vida, el diputado que cambió de vida es porque o no ayuda a la sociedad o tiene votos diferidos”.

Dijo que ha trabajado con responsabilidad y desea seguir participando y más ahora que el grupo parlamentario de Morena, dijo, ha impulsado la paridad de género, donde debe respetarse el derecho de las mujeres por participar en la vida política.