"Me siento bendecido": Cuando don Pepe se quedó sin empleo, decidió cuidar carros en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cuidacarros, lo que no es una profesión, pero que lo llena de orgullo y alegría, debido a que es un trabajo del cual genera ingresos económicos de forma honesta.

Cuando don Pepe se quedó sin empleo, decidió vigilar autos en la calle en la ciudad de Los Mochis. Pasó de ser una opción lejana a una inevitable realidad, pues a su edad, como dice él, ya no puede encontrar un trabajo en alguna empresa, pues en varias ocasiones hizo el intento, pero no pasó de ser eso, solo un intento fallido.

José Manuel Quiñónez López es originario del municipio de Guasave, desde hace nueve años se dedica al oficio de cuidacarros.

Leer más: Alcanza el termómetro 40.5 grados en Sinaloa

Tras haber renunciado a su anterior trabajo en una compañía dedicada al ramo de la construcción, don Pepe dijo que solamente trabajo seis años, pero, por circunstancias del destino, tuvo que renunciar.

“Ser cuidacarros es uno de los oficios en donde no somos bien vistos por algunos automovilistas, ya que para ellos somos un estorbo y que solamente estamos prácticamente mendigando unos pesos”, subrayó.

José Manuel dijo que es un oficio en donde no es fácil estar, ya que en ocasiones las propinas que le dan los automovilistas no es mucha y apenas saca para una o dos comidas al día.

Un oficio que no es para hacer fortuna

“En este oficio te aseguro que no harás fortuna, ya que apenas sale para malcomer. No te voy a decir que siempre nos va mal, ya que es como todo: días buenos, regulares y malos. Yo estoy agradecido con las personas que nos apoyan, no importa si es un peso, eso se agradece”, enfatizó.

Don Pepe aseguró que de cuidacarros no se vive y que sigue en ello porque sus dos hijas lo apoyan económicamente, ya que si no fuera por ese dinero que le mandan, simplemente no sobreviviría.

“Hay que ser sinceros, aquí no se viene a hacer fortuna y cualquiera que diga que nos ganamos el dinero fácil por solo hacerles señas a los conductores cuando se van, los reto a que se vengan a la calle ahora que ya viene el calor, para que vean que no es solo estirar la mano para recibir la moneda”, aseguró.

La operación de corazón

Finalmente, dijo que en los próximos días le harán una operación del corazón, la cual será pagada por el IMSS, ya que, si no fuera así, no podría cubrir ese gasto, pues en un hospital particular esa operación que le harán tiene un costo superior a un millón de pesos.

Leer más: Continúa el acopio en beneficio del albergue Santa Rosa en Los Mochis

“Yo estoy en la calle por dos razones, la primera, y no lo voy a negar, es por necesidad y, la otra, es porque yo ya no puedo conseguir un trabajo, por mi edad, tengo 62 años y mi condición del corazón”, resaltó.