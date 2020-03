“Me siento orgullosa de los logros en la Marina”

Los Mochis, Sinaloa.- Responsable, perseverante, dedicada y apasionada. Ella es la teniente de fragata comandante Ortiz, quien desde hace poco más de 10 años se dedica a salvaguardar la integridad de los mexicanos desde las filas de las Fuerzas Armadas.

egresada de Ingeniería en Sistemas Navales, Cuerpo Naval de la Heroica Escuela Naval, en donde se dotó de herramientas del conocimiento; sin embargo, ha sido a través de la práctica en donde ha forjado su compromiso de lograr un país mejor.

Actualmente está en las filas del Sector Naval de Topolobampo, pero su experiencia se expande a varios puertos del país, así como distintas misiones que la han hecho crecer profesional y personalmente.

“No ha sido fácil llegar aquí, pero soy de la idea que las cosas que valen la pena no son fáciles pero son muy satisfactorias; entonces puedo decir que me siento orgullosa de mis logros y muy tranquila de que en cada paso de mi profesión me he mantenido en constante preparación para que en este punto de mi carrera yo me pueda desempeñar de manera eficiente”, relató.

A sus apenas 25 años es teniente de fragata y tiene bajo su responsabilidad la operación de una patrulla interceptora que le ha dado una de las mejores experiencias de su vida.

Cargo

“Nos encargamos de la navegación. A mí me gusta mucho el mar, a veces los servicios son cansados pero son muy satisfactorios; por ejemplo, cuando brindamos apoyo a algunas personas que tuvieron algún incidente de navegación, el agradecimiento de las personas es muy satisfactorio; saber que contribuimos a la protección del ambiente marino, también es muy importante”, indicó.

Además, comentó que una de sus funciones es vigilar que dentro de las aguas del Pacífico no se cometan actos ilícitos.

Tengo a mi cargo a seis personas, dos oficiales y cuatro elementos de clase y marinería que puedo presumir que hemos dado muy buenos resultados

Equidad de género

Asimismo, reconoció que ser mujer dentro de la corporación no sólo ha sido un reto para sus compañeros, sino para ella misma, quien día a día ha luchado por demostrar que su capacidad no tiene límites.

“He visto que las mujeres tenemos mucha más fuerza, más carácter de lo que a veces nosotras mismas creemos. Se nos ha enseñado a ser dóciles, pero creo que la mayor fortaleza de una persona está en su mente. Las mujeres dentro de la institución nos hemos complementado y tenemos la oportunidad de realizar las mismas actividades que los hombres”, sostuvo.

En ese sentido, aceptó que no ha sido fácil lidiar con algunas circunstancias, aunque al final siempre ha salido triunfante su fuerza, pero sobre todo el compromiso de respeto y de igualdad por la que ha luchado la misma Secretaría de Marina.

Por último resaltó que aunque sabe que el ser un elemento de la Marina es sumamente satisfactorio, sabe de los sacrificios que tiene que hacer, especialmente porque sus seres queridos se encuentran en otro estado; sin embargo, aseguró que en ningún momento ha pensado en abandonar lo que llamó su estilo de vida.

“Afortunadamente nunca he tenido el sentimiento de abandono o renuncia hacia mi institución que me ha dado todo, mi educación, mi trabajo, los cargos que he desempeñado, pero sobre todo que como mujer no me ponga trabas; al contrario, yo sé que puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando me mantenga preparada.”

FOTORREPORTAJE

Cargo. Ortiz es teniente de fragata y tiene a su cargo la operación de una patrulla de intercepción; presume importantes resultados en los operativos.

responsabilidad. A su cargo están dos oficiales y cuatro elementos de clase y marinería, con quienes hace un gran equipo.

compromiso. Cada una de las mujeres que forman parte de la Marina refrendan su compromiso por servir a los mexicanos.

PROGRESO. A lo largo de los últimos años han sido más mujeres las que se buscan incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas