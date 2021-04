Me voy a adentrar completamente en la ley estatal indígena en Sinaloa: Edgar Omar Castro

Los Mochis, Sinaloa.- Preocupado por los derechos y calidad de vida de las personas de las comunidades indígenas, el candidato a diputado local por el distrito 01 (El Fuerte y Choix) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Distrito Local 01, Edgar Omar Castro Valdez, dijo que de llegar al Congreso se adentrará completamente en la ley indígena estatal.

"Me preocupa mucho la calidad de vida, tanto de las sindicaturas como de la cabecera y de las comunidades más alejadas. Me voy a adentrar completamente en la ley estatal indígena para analizar minuciosamente todos los artículos y ver su efectividad y su justa aplicación".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El candidato del PVEM a la diputación local añadió que como propuesta trae una ley reglamentaria que se aplique y que regule apoyos y programas para las comunidades indígenas, para que estos lleguen completos y a las manos de quien deban de llegar, sin intermediarios.

Leer más: Marcos Osuna se compromete a rescatar todos los mercados populares de Ahome

"Porque soy testigo como apoyos no llegan, incluso la comunidad no sabe si se aprobaron en su momento, deberían de estar aprobados porque todo presupuesto se aprueba con anterioridad, la gente no sabe sí apoyaron, si cuánto apoyaron, si realmente lo que salió de Culiacán llegó al municipio y sobre toda la comunidad".

Añadió que se cerciorará de que los programas y los recursos lleguen de manera completa y transparente al municipio y a la comunidad.

"Como ejemplo, los recursos que se otorgan para las festividades de Semana Santa. Al capitán mayo para las fiestas tradicionales de mochicahui le dieron 11 mil pesos, a mí se me hace muy poquito que hayan aprobado 11 mil pesos para un centro ceremonial como es el de Mochicahui".

Dijo que otra de las propuestas es vigilar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.

Ver si están siendo tratados con dignidad y buena calidad de vida, buen trato en la cuestión laboral y familiar.

Leer más: Siguen “agarrados de la greña” en el equipo de campaña de Rubén Rocha Moya, señala PAN

Reformar o proponer para proteger y brindar una mejor calidad de vida de los jornaleros agrícolas de las comunidades indígenas".