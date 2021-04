Médicos del sector privado de Los Mochis se dicen vulnerables por contingencia por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la ciudadanía ya conoce los síntomas y los protocolos que se deben tomar para prevenir y tratar el covid-19, la realidad es que muchos actúan de manera negligente y pone en riesgo a los médicos.

Así lo denunciaron algunos profesionales del sector privado quienes dijeron sentirse vulnerables porque en muchas ocasiones quienes asistentes a consulta médica no dicen realmente los síntomas y eso los pone en riesgo de contraer el coronavirus pues en muchos de los casos las personas resultan positivas a esta enfermedad.

Verna Méndez, especialista endocrinóloga, comentó que aunque han hecho el llamado para que se les dote de equipamiento adecuado, siguen estando en un estado de vulnerabilidad.

Asimismo, lamentó que aún no sean cubiertas todas las áreas médicas con la aplicación de la vacuna, pues dijo que eso los pone más vulnerables.

“La verdad es que tengo precaución, pero aún así te llegan pacientes y están buscando atención y a veces esa búsqueda de atención hace que omitan el antecedente que están con un cuadro sospechoso de covid, entonces sí me ha tocado tener un paciente pueden llegar con síntomas, uno sigue expuesto aunque en teoría no te consultan por covid, tú no sabes si la persona tiene o no y esto es un riesgo. Aquí tuvimos una pérdida muy sonada de un cirujano estético y era una cuestión que no tenía nada que ver con lo respiratorio”, señaló.

Mientras tanto, Miguel Ángel Ramírez, médico internista, comentó que en lo personal le ha tocado atender a pacientes que por recibir la atención señalan tener otros síntomas cuando en realidad ya están contagiados de covid.