Médicos privados no reportan casos que podrían ser de riesgo: Víctor Lim

Los Mochis, Sinaloa.- De manera desafortunada, el sector de salud privado no reporta el 100 por ciento de los casos que les llegan y eso impide no tener una estadística más precisa con respecto al comportamiento de algunas enfermedades, declaró Víctor Lim Zavala.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 en la zona norte de Sinaloa se refirió a casos de deshidratación o golpes de calor que son más frecuentes por el tiempo que se vive, en donde no se tiene con certeza si en hospitales privados han recibido a pacientes con estos cuadros.

“La Secretaría recaba la información de todas las instituciones de salud pública y privada; es por norma, es obligatoria la notificación de ciertas patologías, tienen que encontrarse dentro del marco de la vigilancia epidemiológica que pueden representar un riesgo de salud pública. Algunos médicos no hacen caso, hacen caso omiso a esas recomendaciones. Yo los invito a que reporten esos casos que están sujetos a vigilancia epidemiológica, que pueden representar un riesgo para la salud pública”, indicó.

Un riesgo no informar

El funcionario estatal comentó que quizá sea por desinformación a que tienen que reportar a la Secretaría de Salud, desidia, o bien, para no generar un temor generalizado entre la población; sin embargo, eso sin duda pudiera representar un riesgo inminente.

“Hay que imaginarnos que por ejemplo escondamos un caso de viruela del mono, por así decirle, y ese caso posteriormente yo no doy un seguimiento de contacto; pues bueno, ese caso puede representar un problema de salud pública y no solo de eso, sino de otros padecimientos que están sujetos a vigilancia epidemiológica. Los médicos a veces no sé por qué circunstancia no reportan; no va a haber ninguna sanción, por así decirlo; lo que queremos es tener las estadísticas más confiables y que podamos llevar a cabo acciones de prevención si acaso es un padecimiento que pudiera representar un riesgo sanitario”, sostuvo.

Por último, Lim Zavala recordó que para ello están las jurisdicciones sanitarias, para medir el comportamiento de algunas enfermedades, pero además para trabajar de manera preventiva y que no se conviertan en un problema generalizado; por lo que los llamó a atender esta obligación para así tener un mayor control de las enfermedades.

“Para eso están las Jurisdicciones. Por muchos años hemos visto con cierta dificultad para que médicos o clínicas particulares reporten. Yo siempre he insistido y así seguiré para que realmente tengamos la información más fidedigna y confiable y podamos emprender acciones en aquellas que representan un riesgo para la salud”, mencionó.

Los datos

Se generan problemas

El que el sector privado no informe sobre los padecimientos que atienden que pudieran ser un riesgo para la población genera un grave problema.

Establecido en la norma

El que las instituciones o médicos privados informen sobre los casos que atienden está establecido en la norma, afirmó el jefe de la Jurisdicción.

Te recomendamos leer:

Por qué es importante:

Según las autoridades, el no tener una información sobre aquellos casos que pudieran ser un riesgo para la salud de la población desencadena el no conocer realmente el comportamiento de la enfermedad.