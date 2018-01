Médicos voladores sufren para llegar a curar a Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Liga de Médicos Voladores de la Misericordia (Flying Doctors of Mercy) trae cada mes al norte de Sinaloa la esperanza de poder acceder a una atención médica de calidad y gratuita a todas aquellas personas con dolencias fuertes pero sin dinero en su bolsillo para atenderlas.

En las diferentes especialidades a través de las cuales ofrecen sus servicios, que van desde pediatría, traumatología, psicología, ortopedia, medicina general, cardiología, dermatología y audiología, entre otras, cada uno de los doctores pone todo su corazón para ayudar a sanar a enfermos venidos de todas partes de Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Baja California, Oaxaca, entre otros estados de la República Mexicana.

Pero hay una, de las más solicitadas por las personas no solo de El Fuerte y de Sinaloa sino de todo México, que está sufriendo tanto como sus pacientes para poder ingresar al país y ofrecer sus servicios de manera desinteresada: oftalmología.

Incluso, son tantas las barreras que tienen que derribar que podría llegarse el día de que ya no vengan más y se pierda todo el camino que han recorrido y la infraestructura levantada para ayudar a que las personas recobren el sentido de la vista y continúen con su vida normal.

El quirófano fue construido con recursos de los propios médicos voladores de oftamología y de donadores. Foto: EL DEBATE

Problemas en Aduanas

Al ver la gran necesidad que hay en esta área, María Villaseñor y su esposo, Ricardo, oftalmólogos de profesión, construyeron con recursos propios y donaciones un quirófano en el Hospital Santa Rita, de El Fuerte, para atender a un mayor número de pacientes.

La doctora asegura que en este proyecto han puesto su alma y que en él trabajan diariamente para poder reunir a especialistas de primer nivel que, de manera desinteresada, deseen apoyar a la causa y trasladarse con instrumental y recursos propios para dar su conocimiento y experiencia a enfermos de la vista sin cobrarles un solo peso.

Por eso no se vale, aseguró la especialista con impotencia, que en Aduanas de México les retengan su instrumental argumentando que no lo pueden pasar, así como medicamento reunido para el mismo fin.

“Oftalmólogos, oculistas de Nueva York o Wisconsin se han tenido que regresar a sus casas porque se han visto impedidos de ingresar al país con su equipo”.

Voluntarios del municipio de El Fuerte y enfermeros voladores estudian cada caso antes de canalizarlos. Foto: EL DEBATE

Pero no solo atraviesan por ese problema, sino que además de costearse, cada uno de los doctores, los viajes y estancia en México con dinero que sale de sus propias bolsas, deben cubrir el costo de la visa tanto de entrada como de salida del país.

“Han dicho que van a solucionar este problema, pero la verdad es que esto no pasa y mientras tanto nosotros sufrimos para llevar salud gratuita a las personas humildes del norte de Sinaloa”.

Indicó que cuando se les informa a Aduanas de Sonora que van a ayudar a gente de Sinaloa, y aun cuando no son todos, la mayoría les responden que “eso es de Sinaloa, pero aquí es Sonora”. De entrada eso contestan, aseguró, para luego ponerles muchas trabas y checarles minuciosamente lo que intentan pasar.

El mismo conflicto de pago de visas lo deben hacer enfermeros, traductores y todo el personal de la Liga de Médicos Voladores que incluso dejan de trabajar en Estados Unidos los días que se internan en México para ofrecer sus servicios.

A partir de este año, la clínica de oftalmología brinda el servicio de prótesis ocular para quienes lo necesiten. Foto: EL DEBATE

Ayudar por ayudar

Sin embargo, y en espera de que todo mejore en un futuro, María Villaseñor asegura que una vez en el rincón que tanto ama, el quirófano que se localiza en el Hospital Santa Rita, todo se olvida con la sola satisfacción de cumplir con la misión de los Médicos Voladores, que es la de apoyar a los más necesitados.

Por lo pronto, durante este jueves, viernes y sábado han atendido a más de 350 pacientes venidos de Mazatlán, Escuinapa, Ahome y El Fuerte, Sinaloa; Chínipas, Chihuahua; Huatabampo y Obregón, Sonora; y el próximo mes serán dos pacientes de Oaxaca los que sean checados de la vista.

La clínica empezó atendiendo el problema del glaucoma, explicó la experta mientras daba indicaciones al personal, pero ha crecido de tal manera que realizan operaciones de carnosidad, cataratas y el próximo mes arribarán con un láser para dar una mejor atención a pacientes con glaucoma.

Además, recién ingresaron con un servicio más: el de prótesis oculares para quienes requieran de este servicio.

Los pequeños también son beneficiados con los médicos voladores, ya que cuentan con pediatra mensual. Foto: EL DEBATE

A todos los pacientes, agregó, se les da tratamiento y medicina gratuita donada por farmacéuticas como Alcon para alrededor de siete meses, tiempo en el cual se ausentan para realizar sus actividades en Estados Unidos.

Con optimismo hacia el futuro, María Villaseñor explicó que debido a la alta demanda que tienen hay el proyecto de agrandar el quirófano para que sean cuatro los doctores que estén realizando operaciones al mismo tiempo.

Pacientes madrugan para recibir atención en algunas de las especialidades de los médicos voladores. Foto: EL DEBATE

Servicio desde los 30

En un sentimiento de hermandad que envuelve a todos los integrantes de la liga, la coordinadora de esta, Dolores Serrano, aseguró que no hay mayor satisfacción para todos los voladores que ayudar a la gente de escasos recursos económicos.

“Es lo más maravilloso, quisiéramos quedarnos por más tiempo, pero no nos permiten estar más de tres días. Hacemos lo posible de atender a la gente que verdaderamente lo necesita”.

En esta ocasión, explicó quien tiene ya 20 en la liga, se atendieron a 500 personas en las especialidades de oftalmología, odontología, ginecología, pediatría y cirugía plástica, entre otras.

La mayor demanda de atención se concentra en las áreas de oftalmología y ginecología, explicó la coordinadora. “Se está creciendo mucho en el cuidado de la mujer. Además, este lugar se llena de niños con el pediatra que cada mes trae la liga”.

El servicio se brinda desde la década de 1930, cuando un grupo de norteamericanos arribaban a las tierras del norte de Sinaloa, específicamente a El Fuerte, y veían la gran necesidad de atención médica que había. Ya como Liga de Médicos Voladores de la Misericordia tienen prestando sus servicios más de 35 años, en espera, dicen, que sean muchos más.

Una vez operados, enfermeras y doctores trasladan a los pacientes a las salas de recuperación y les dan indicaciones. Foto: EL DEBATE

ENTREVISTA

"TENGO FE EN QUE ME VAN A AYUDAR A SANAR"

David Bernal Escalante tiene 63 años y desde la edad de 6 años perdió por completo el ojo izquierdo a causa de un trágico accidente familiar.

Desde esa época usa una prótesis ocular que le permite llevar una vida con normalidad y estética. Sin embargo, desde hace tiempo el párpado se le encarnó a la masa interna del ojo y esto le impide colocarse la prótesis sin que antes le dañe y le cause dolor.

Por fortuna el mochitense desde ayer se encuentra en manos de los médicos voladores y tiene la plena confianza de que saldrá adelante de su mano.

David Bernal, paciente. Foto: EL DEBATE

¿Cómo le sucedió el accidente?

Fue hace bastante tiempo. Cuando tenía 6 años me quemé con amoniaco. Explotó un tambito que mi abuelo llevaba para las reumas, lo abrió, estábamos varios de mis familiares y explotó. Me quemé los ojos, la lengua, la cara, todo, igual que las personas con las que estaba. Dicen los doctores que el problema es que me bañaron y que el amoniaco hizo efecto con el agua, ya que es fertilizante para las plantas. Me bañaron y fue peor el daño que me causó.

¿Cómo ha sido su vida a partir de entonces?

Tengo 57 años viviendo con prótesis en este ojo. Recuerdo que cuando pude conseguir una me fui a México y me costó como 2 mil pesos, pero ahora están carísimas. Todo se conjuga: la ida a México; el hospedaje, la comida, el traslado a la clínica y el mismo costo de la prótesis, que ronda más o menos en los 70 mil pesos. Es una cantidad que escapa a mis posibilidades, a mi familia, porque el último trabajo que tenía fue de guardia de seguridad privada.

¿Es la primera vez que viene?

Sé de los médicos voladores desde hace bastante tiempo, pero no me animaba a venir, luego fuimos a San Blas y no había lugar, y la semana pasada vine junto con mi esposa y mis hijos. Me hicieron exámenes y de entrada estaba pidiendo ver al cirujano plástico, pero me dijeron que era un caso del oculista y me remitieron a la clínica de oftalmología, y aquí estoy.

¿Tiene esperanza en que se solucione su problema?

Claro que sí. Tengo fe en que me van a ayudar a sanar.

La doctora María Villaseñor analizó el caso de David Bernal. Señaló que primero le atenderán el problema de raíz y luego le dotarán de otra prótesis.