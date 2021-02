Megafuga de agua tiene inundados a vecinos de Bachomobampo 2, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el viernes pasado, una tubería de agua potable se rompió cuasando una megafuga y ahora casi una calle completa está inundada, en la comunidad de Bachomobampo número 2, perteneciente al municipio de Ahome.

Los vecinos aseguran que el problema ya se reportó a la Japama, al menos al joven responsable del servicio en dicho asentamiento, pero hasta el momento nadie ha ido a solucionarlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afectación

“Es un abuso porque desde el viernes en la noche está esta fuga de agua. Ya le dijimos al muchacho, pero parece que no le importó, no han venido a arreglarla. Ahorita las casas están inundadas, es un cochinero y ni qué decir de la calle: no se puede ni pasar del mismo cochinero, es mucho lodo el que hay”, denunció una de las vecinas del lugar.

Leer más: Autoridades quieren condicionar manejo del parque de la Santa Teresa en Los Mochis

Incluso, señaló que una de las vecinas del punto en donde está la fuga hizo una zanja para que el agua en vez de que se estancara en su patio, se distribuyera a los árboles.

“La vecina hizo una zanja para estar regando las matas, pero ese no es el caso. Aquí lo que importa es que la Japama venga y repare esta fuga, es una lástima que se esté tirando tanta agua, deje usted el cochinero que hay y que va a haber de aquí hasta que vengan”, mencionó.

La comunidad de Bachomobampo 2 forma parte del municipio de Ahome. Vecinos se dicen olvidados. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Desde el pasado viernes se rompió la tubería y hasta el momento ningún trabajador de la Japama ha ido a repararla, piden una solución inmediata para este cochinero. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Son varias las casas que se encuentran inundadas, no tienen ni por dónde pasar los vecinos. Consideran que es un desperdicio el agua el que se está tirando desde hace días. Foto: Libertad Montoya/ Debate