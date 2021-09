Melany debe ser operada para continuar con su tratamiento contra el cáncer en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Hace un año, Melany Sandoval, una joven de Ahome de apenas 26 años de edad, fue diagnosticada con cáncer de endometrio.

Desde ese momento, el 7 de septiembre del 2020, su vida tuvo un cambio por completo que hasta el día de hoy la ha hecho enfrentarse a pruebas que nunca imaginó, como el estar luchando por su vida en medio de fuertes tratamientos.

Condición

Aunque recibió 25 radiaciones, 6 quimioterapias y 4 branquiterapias, no fueron suficientes para que la vecina del ejido San Isidro, en Higuera de Zaragoza, eliminara el tumor.

Es por eso que requiere de una intervención casi urgente para poder continuar con el tratamiento de quimioterapias, pues de acuerdo a lo que los especialistas le han dicho, el tumor se está moviendo al área de la vagina.

“Yo ya recibí quimioterapias, radiaciones y tratamientos. Sí me sirvieron porque me quitaron el dolor, pero el tumor ahí está. Los doctores me dicen que no me lo pueden quitar porque está muy grande, por eso necesito esa cirugía para poder continuar con las quimios”, indicó.

De igual forma, señaló que de acuerdo a lo que se le ha dicho, necesita que se le coloquen dos catéteres en la zona de la vagina para poder así seguir con el tratamiento de quimioterapia.

La cita la tiene programada para el día 22 de septiembre, por lo que la cirugía tendría que hacerse en los próximos días, pero no cuenta con el recurso suficiente, que son 25 mil pesos.

Melany requiere esta cirugía para poder continuar con las quimioterapias. Foto: Cortesía

Petición

“Sí, necesito esos 25 mil pesos para poder hacerme esa cirugía y poder ir al Hospital de la Mujer en Culiacán, que es en donde sigo el tratamiento. El doctor que me va a poner los catéteres es el doctor Sánchez y me va a operar en la clínica Ángeles, pero tengo que tener el dinero completo, lo que me tiene preocupada es que la operación tiene que ser antes del martes porque el doctor se va de vacaciones ese día”, dijo desesperada.

Si usted desea ayudar a Melany puede hacer su depósito a la cuenta BanCoppel 4169-1608-1997-9254, o bien, puede comunicarse al número telefónico 6688-25-83-96.