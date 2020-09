Melva Sangri impartirá conferencia mañana jueves en el CIE en Los Mochis

Los Mochis.- Melva Sangri vino por primera vez a Los Mochis hace 7 años a impartir una conferencia en el CIE y se enamoró tanto de su misión, que la inspiró a crear la fundación altruista Iniciativas para Mamá Digital en la Ciudad de México. Hoy regresa a contribuir con una charla para padres mochitenses.

La conferencia gratuita titulada “Padres digitalmente despiertos en tiempos de pandemia” se impartirá este día a las 18:00 horas en el Auditorio del CIE. Los padres y maestros interesados pueden comunicarse al teléfono 816 71 00 extensión 208 para registrar su asistencia.

¿Cómo surge esta fundación que preside?

La primer vez que vine a Los Mochis fue en el 2013 a dar una conferencia en el CIE, y me impresionó mucho, su misión de contribuir es muy clara, muy firme. Los Mochis tiene un gran nivel de cultura y educación que me sorprende de verdad, y eso me inspiró para hacer una causa social en la Ciudad de México que se llama Mamá Digital, que ya venía trabajando desde el 2011.

Y ahora tenemos muchos programas para mamás en México de empoderamiento de mujeres para usar la tecnología, y con el tiempo fue creciendo los programas y ahora tenemos la Escuela para Padres Digitales, es una escuela para padres del siglo XXI que tiene que ver con que los papás aprendan o conozcan cuales son los riesgos que corren nuestros hijos al navegar en internet, sin una supervisión, sin una moderación, si un diálogo en casa, y una contención de las emociones del niño que se requiere, y si no no existe en los hogares es riesgoso.

¿Qué se requiere en los hogares?

Existen tres factores que se requiere en los hogares que es contención, escucha y diálogo. Cuando hay diálogo, escucha y contención en los hogares, los niños están menos vulnerables para caer en las garras de un ciberdelincuente, de un pedófilo, de esta gente malhechora que está en internet para eso, para provocar daño a los niños porque los seducen, los cautivan, los engañan, les mienten y los niños caen. Entonces creamos este programa donde no solo les hablamos de la prevención sino también cómo identificar algunos síntomas cuando los niños ya están padeciendo de algún tipo de acoso o cuando ya están en peligro y están siendo sobornados por alguien en internet, y les enseñamos a los papás a que conozcan los peligro que corren.

¿Qué tan grave es en México este problema?

Es muy grave porque han habido casos documentados donde los niños se han llegado a suicidar y en línea, por esta ridiculización y acoso que se les hizo en internet. Los niños no pueden manejar las emociones. Actualmente se tiene documentado que el 60 y 70 por ciento de los niños mexicanos dicen haber sido acosados en internet, y todo esto tiene que ver con la educación.