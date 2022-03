Mensajes políticos agreden a las mujeres, consideran analistas políticas y columnistas de Debate

Sinaloa.- Los discursos políticos que violentan a las mujeres son una práctica que preocupa no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional, consideran analistas políticas y columnistas de Debate en una mesa de análisis organizada por esta casa editora.

Ante las referencias sexistas que aparecen reiteradamente en la vida pública de gobernantes, la académica Ana Luz Ruelas calificó de lamentable que un representante popular se exprese de esa manera tan desafortunada contra las mujeres, al hacer referencia al discurso en que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, responsabiliza a las mujeres por los delitos que ocurren en su contra.

“Parece que no fuera una casualidad, sino un comportamiento reiterado, y eso es lo que debe preocupar. El mensaje que se envía desde una autoridad penetra en distintas capas y manda un mensaje de falta de respeto, en primer lugar, a las mujeres. Habla de un personaje chapado a la antigua”.

Respaldo

La catedrática resaltó que Estrada Ferreiro pudiera sentirse protegido por el discurso presidencial, “está permeando en el discurso de varios funcionarios y políticos que se sienten amparados por un presidente de la República que ostenta de un discurso irrespetuoso, de un discurso fuera de tono, muy preocupante de que no le importa lo que se piense y se diga de él”.

Por su parte, la también analista política Paola Gárate resaltó que la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, que encabeza Teresa Guerra, deja mucho que desear ante la ciudadanía.

“Una voz con un gran eco, y hoy, desde la parte gubernamental y desde esta gran oportunidad de encabezar una política pública transversal, con una aparente voluntad que yo vi al inicio con grandes expectativas, sin embargo, un señalamiento de calificar las expresiones solamente como desafortunadas y emitir un documento, acción que ya se había realizado, no es suficiente”.

Coincidió en el mensaje de Ana Luz Ruelas en que se está replicando esa conducta desde el Ejecutivo federal con un discurso de odio y de división, de un desdén y desprecio a las mujeres y sentir como que las mujeres son las que agreden.

“El sembrar esto cada mañana y poner esto como ejemplo a los demás, hemos visto que este alcalde ha pasado por encima de los derechos de las mujeres. Además de haber sido demandado por su síndica procuradora en su administración anterior y haber tenido señalamientos públicos con una periodista, también con una sindicalizada y con grupos vulnerables, como los comerciantes. Es una lista larga y no ha habido ninguna consecuencia porque es el alcalde el que debe asumir esas consecuencias, porque es quien ostenta el poder y lleva las riendas de la capital del estado”.

Karla Doig Alvear señaló que se encuentra enojada y decepcionada por el discurso del alcalde sinaloense, situación que solo deja al descubierto la falta de conocimiento que tiene este político sobre el tema, agregó.

“Es decepcionante tener a un gobernante que, en lugar de entender el tema, está incitando a la violencia con este tipo de declaraciones. No puede hablar como si fuera un particular, porque es un gobernante y tiene la responsabilidad de respetar a las mujeres y a todos sus gobernados, además de no incitar a la violencia, especialmente en un municipio tan homicida como lo es Culiacán”.

Exhortación al político

La columnista Karla Doig exhortó a Estrada Ferreiro a estudiar el tema de la violencia de género, crear conciencia y rectificar su discurso, así como a ofrecer una disculpa pública a los periodistas, a las mujeres y a toda la sociedad sinaloense.

Nora Arellano Chávez resaltó que lo que se observa en los discursos políticos son solo un trozo de la sociedad que refleja que no todos estamos preparados para gobernar.

“A la gente se le hace muy fácil, en la demostración sistemática que hemos tenido del ejercicio político, pensar que la política es una actividad para todos, todos podemos tener opinión de diversos temas, pero eso no nos hace expertos, y la política es un ejercicio que requiere un profundo sentido común en apego con la realidad y, desafortunadamente, lo tomamos como algo que se puede hacer muy fácil, y no es así”, agregó.

Destacó que nadie puede ser otra persona, por lo que esa arrogancia y esa soberbia con que hablan hace mucho daño a los ejercicios democráticos.

“Lo menos que podemos hacer en las circunstancias que vivimos es mostrarnos complacientes o hacer como que la Virgen nos habla y que transcurre y reírnos de las cosas como si fueran ocurrencias, porque gobernar no deben ser ocurrencias ni tener ese nivel, gobernar debe tener la fuerza de la inteligencia y de razonamiento para ver por el conducto social en todo los aspectos. Qué poca estatura tiene el gobierno de Culiacán”, consideró.

Análisis

En la mesa de análisis organizada por Debate, las participantes recordaron los discursos y acciones de otros políticos mexicanos que también han incurrido en la violencia contra las mujeres y población vulnerable, como Billy Chapman, exalcalde de Ahome, y Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, así como los gobernadores de Veracruz y Puebla.