Los Mochis, Sinaloa.- El mercado municipal de El Carrizo luce vacío en su interior, son pocos los locales que se observan abiertos, lo que genera poco dinamismo y bajo flujo de clientes, y además que los negocios que se encuentran dentro no tengan ventas.

Ante ello, el presidente de los locatarios, Martín Hernán Apodaca Soto, expuso que buscarán una reunión con el encargado de mercados a fin de que los locatarios abran sus locales o los pasen a alguien que sí los quiera trabajar.

“Los puestos no deben de estar vacíos, deben de estar trabajando todos para que se vea mayor dinamismo en el mercado. Estamos por hacer una reunión con el encargado de mercados para que los locatarios que quieran trabajar que abran sus locales y los que no, pues que otorguen la concesión a la gente que si quiere trabajar”, dijo.

Agregó que en total son 75 locales, y en el interior del mercado están activos solo 13 y alrededor de diez locales están cerrados. Añadió que incluso hay unos trabajos que están haciendo para poner extractores y siguen en espera de que los pongan.

“Todo este trabajo ha sido muy tardado. Tienen más de una semana que no han venido a trabajar”.

Asimismo, comentó que quizá la gente tenga miedo invertir porque las ventas han estado demasiado bajas y no logran repuntar.

“No hay trabajo en el campo, los productores apenas están empezando a remover la tierra y esto no ayuda al sector, las tiendas grandes también bajaron mucho la venta”.

Muy pocos clientes se ven en el mercado municipal de El Carrizo. Por ello, el dirigente pide a los locatarios que abran sus locales para generar mayor dinamismo tanto al interior como el exterior del mercado. Foto: EL DEBATE

No fue un buen fin

De los pocos locatarios que abren en el mercado municipal de El Carrizo, algunos hicieron promociones para el Buen Fin, pero ni así lograron un repunte en las ventas.

“Estamos en el Buen Fin y no repuntó nada las ventas”, expuso.

Añadió que tienen la esperanza de que el panorama cambie para el mes de diciembre.

Locataria se queda sin energía eléctrica

Con los cambios que se han hecho en el mercado municipal de El Carrizo, en los que pusieron el cableado eléctrico subterráneo, una locataria denunció que la dejaron sin energía eléctrica al no instalarle a ella el cableado, lo que se le ha complicado para realizar su trabajo.

“Hace alrededor de dos meses que hicieron estos trabajos y me dejaron sin luz, y me está afectando mucho mi economía”, denunció Irma Beatriz Figueroa Martínez, encargada del local número 35 del mercado municipal de esta sindicatura.

“Ya tengo dos meses y no me han dado una solución al problema”. Añadió que su caso lo está viendo con Obras Públicas del Ayuntamiento de Ahome.

“No es justo porque ya son dos meses los que estoy batallando. Vino un arquitecto de Obras Públicas a revisar porque decían que no pasaba el cableado, pero si yo no supiera que sí pasa el cableado al local, yo no les hubiera hablado”, expuso.

Agregó que su estética es su fuente de ingresos y requiere de una solución inmediata a su problema para continuar de manera normal con sus actividades.