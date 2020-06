Meses con agua sólo por las noches en el ejido Plan de Guadalupe, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Hartos de batallar por el pésimo servicio de agua potable, vecinos del ejido Plan de Guadalupe, perteneciente al municipio de Ahome, exigen a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) una solución definitiva.

Aseguran que desde hace más de dos meses el servicio del vital líquido sólo lo tienen a partir de las 10 de la noche, pero durante todo el día no tienen agua ni para cubrir las más elementales actividades diarias.

“Si queremos lavar ropa, solo podemos lavar durante la noche, la loza se junta de todo el día y a media noche estamos haciendo limpieza, porque es cuando sale un chorrito de agua en la llave principaal, ya es mucho lo que estamo sbatallando”, mencionó muy molesta la señora Rosa Imelda Zapién Díaz.

El priblema de todo esto, dijo, es que el cobro del servicio es puntual cada mes y lo peor de todo es que cada ve llega más caro.

Antes pagábamos como 100 peso, cuanto mucho 150 pesos y ahora no baja de 200 pesos y puntualito cada mes, pero el servicio no más no sirve”.