México no va por el camino correcto: Castaños Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- "Sin duda México no va bien, no va por el camino correcto. El Gobierno Federal ha tomado decisiones contrarias al desarrollo de este país, contrarias al bienestar de los ciudadanos mexicanos, al sector productivo, a las empresas y los trabajadores de este país", expuso Carlos Castaños Valenzuela.

El diputado federal panista, mencionó México puede retomar un rumbo distinto, de cara siempre al bienestar de las familias mexicanas.

Ojalá que el Gobierno Federal tenga esa sensibilidad y que retome muchas de las cosas que necesita implementar para cambiar de rumbo".

Comentó que en el tema de la inseguridad, México ha cerrado el año más violento de la historia moderna de este país.

"Estamos hablando de alrededor de 36 mil homicidios dolosos en el 2019, en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel. Estamos hablando de un homicidio cada 15 minutos en México. Sin duda, es grave lo que está sucediendo en materia de inseguridad".

Añadió que este año tampoco ha iniciado con mejorías.

"Estamos hablando ya de un buen número de homicidios, alrededor también de uno por cada 15 minutos. Es alarmante, y yo espero que el Gobierno Federal retome el camino en materia de seguridad, que diseñe una política pública eficaz y no como lo está haciendo ahorita que no está dando resultados, todas las familias estamos temerosas de salir a la calle producto de estas circunstancias".

Carlos Castaños, diputado federal. Foto: EL DEBATE

Asimismo en materia de salid, dijo que México está en una crisis.

"Hay ciudadanas y ciudadanos mexicanos, niños, niños también que se están presentando en los hospitales públicos y no están siendo atendidos. Hay carencia de medicamentos, falta de atención oportuna y no es por culpa de los doctores ni las enfermeras, es por culpa de la inexperiencia y la insensibilidad de este Gobierno Federal que no ha sabido entender que el Insabi, que es el nuevo programa que desgraciadamente sustituyó al Seguro Popular, siendo el seguro Popular una política publica en materia de salud exitosa con reconocimientos internacionales, que cubría más de 1800 enfermedades, alrededor de 80 enfermedades catastróficas, pues ahora sin reglas de operación está siendo verdaderamente un caos, la catástrofe para el país en este momento".

De esta manera sostuvo que está fallando el gobierno sin duda en la implementación eficaz y oportuna de un programa nuevo que diseñaron y que no está dando resultados.

En el tema de la economía dijo que se está viendo cero crecimiento.

"Había prometido un crecimiento del 4 por ciento el presidente, nos estamos viendo en la penosa realidad de no crecer absolutamente nada en términos económicos el año pasado, al contrario está generando desempleo e incertidumbre, los empresarios nacionales y extranjeros están dejando de invertir. Se están manteniendo al margen por la incertidumbre que hay de no saber qué va a suceder con las decisiones que está tomando este gobierno".

Añadió que el compromido como diputados es impulsar también la eliminación del IEPS en la gasolina. "Porque si nosotros eliminamos el IEPS a la gasolina, sin duda da va a reducirse el precio".

El diputado federal estuvo de invitado en la intercamaral local donde habló con el sector productivo de estos temas.