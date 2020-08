México y Ahome necesitan un cambio: Antonio Menéndez

Los Mochis, Sinaloa.- Bajo la convicción de que México requiere de una verdadera transformación; de un gobierno que vea por las necesidades de la gente, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, militante de Morena, se manifestó a favor de las nuevas políticas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para EL DEBATE, el excandidato a la diputación federal por el Distrito 02 en Sinaloa y precandidato a la alcaldía de Ahome reconoció que en esta línea que el presidente de la República ha manejado, quizá hayan fallado los entes municipales, reconociendo que hay gobernantes que no tienen la camiseta de Morena bien puesta.

A dos años de haber tomaron el mando de México, ¿cuál es el balance que hace del gobierno de AMLO?

Hay muchos temas. AMLO es una persona congruente entre el decir y el hacer, pero como presidente de la República me quedó con uno de los logros que es el apoyo a los adultos mayores. Quizá para algunos eso no tenga sentido, pero creo que ha sido uno de los programas más atinados.

¿Sinaloa ha sido arropado por AMLO?

El gobernador reconoció en la pasada visita del señor presidente a Sinaloa que todo lo que le pedía le concedía, además de que cada vez que llama a algún secretario le entrega lo que pide, es decir, que el gobierno federal, a pesar de que el estado está gobernado por otra bandera diferente, no ha dejado de recibir todo el apoyo. Eso habla de la buena política, eso indica de que es un México diferente.

Sabemos que el primer contacto con la ciudadanía son los gobiernos municipales, ¿cuál es su opinión al respecto, los alcaldes están haciendo bien su trabajo?

Creo que el gobierno estatal y algunos gobiernos municipales nos han quedado a deber. Lo más importante que debe tener alguien que se encuentra gobernando, lo primero que debe tener es una estrecha comunicación con todos los niveles de gobierno, tiene que haber metas en común y creo que ahí es en donde nos han quedado a deber.

¿Tendría que ser Morena más estricto con sus alcaldes para poder llegar a donde AMLO quiere?

Creo que nuestras dirigencias nacionales quisieron tener una coalición de tres instituciones políticas. En Ahome, Morena no fue favorecido en el 2018 a pesar de que había sido un partido en coalición y no podemos juzgar solamente porque no nos guste un color o porque no comparte la metodología, esa unión con el gobierno, esa afinidad no se puede hacer en el papel, se tiene que tener la convicción. Yo estoy convencido de Morena, estoy afiliado pero estoy convencido y motivado.

En ese sentido, ¿tiene aspiraciones para el 2021?

Todos somos políticos aunque muchos demeritamos ese sentir con los gobiernos anteriores o los partidos a los que se les señalaba con cosas negativas. Lo que nosotros estamos buscando es que se vea que hay una manera distinta de hacer política y elevar la connotación política. Ayudar en la calle es satisfactorio, entonces, imagínate estar en un lugar con una estructura gigante y presupuesto no para atender lo de una persona sino de miles, esas son las personas que deben estar. Lo que viene para el 2021 la ciudadanía lo dirá, pero será el partido quien decida quién estará, quién será contratado para gobernar.

¿En Ahome hay personajes que cumplen con los estándares?

Si soy una persona apta en lo particular, no lo sé, pero puedo decir que conozco a muchas personas con la capacidad de trabajar y dar resultados. No es un elemento el que cambia el destino de la ciudadanía, sino somos todos al final.

