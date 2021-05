Mi apuesta es por el voto razonado: Miguel Ángel Camacho, candidato a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato a la alcaldía de Ahome por Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho Sánchez, El Líder Camacho, como se autodenomina, se siente seguro de que va a ganar las elecciones, ya que, dijo, independientemente de las encuestas, cree en el voto razonado y libre del ciudadano y asegura que saldrá muy bien librado de la encuesta principal que se va a efectuar este 6 de junio.

¿Cómo llegas a esta recta final de tu campaña?

Muy contento, muy satisfecho y agradecido con todas las familias de Ahome que nos han abierto la puerta de su casa, que hemos tenido la oportunidad de intercambiar y escuchar las necesidades y las propuestas que nos han hecho y nosotros haciendo los compromisos para tratar de mejorar el entorno de todas las necesidades que tiene aquí el municipio de Ahome.

¿Cuáles son los principales problemas que la gente te ha expuesto y que le urge una solución?

Aquí en el municipio de Ahome lo más importante sin lugar a dudas ahorita tanta en la zona rural como en la zona urbana son los drenajes sanitarios colapsados. Es un problema muy complicado, muy serio, que tenemos que entrarle desde el primer día de mi gobierno, buscar cómo darle una solución para eso tendré que hacer los acuerdos con Conagua y el Ceapas y sentarme con el gobernador del estado.

Esperemos sea Sergio Torres Félix, y por supuesto ir a tocar las puertas a la federación para bajar esos apoyos e implementarlos de manera inmediata aquí al municipio de Ahome, pero con lo poco que nos pueda dejar la administración saliente hago el compromiso que vamos a entrar de manera inmediata a tratar de resolver ese grave problema, al igual los baches que tenemos en el municipio, tenemos que mejorar también la imagen urbana porque es algo muy serio. Entras a la ciudad y lo único que ves son los socavones nada más con los fantasmas y así han estado 2 años o más y este gobierno no le dio respuesta urgente necesidad de atenderlos y resolverlos.

¿Qué otro problema grave ves en el municipio?

Entras a la ciudad a las 8:30 de la noche y ves un 75 % del alumbrado apagado y eso quieras o no genera problemas de inseguridad, genera violencia, el robo en casa habitación, el robo en comercio, el asalto a los transeúntes, y por más policía que tengas, si no tienes bien iluminada la ciudad, la verdad eso genera problemas de inseguridad. Por eso vamos a entrarle a estos problemas desde el primer día de mi gobierno.

¿Qué otro problema serio ha detectado?

La recolección de basura, ya que es un servicio muy deficiente. Por darte un ejemplo, en la colonia 12 de Octubre antes pasaba 3 veces, hoy sólo pasa dos veces y en algunos lugares solamente pasa una vez por semana.

Es algo como que el presidente municipal dejó de lado, abandonó su prioridad de atender los servicios públicos municipales, y por otro lado pues cada vez que me reúno con los sectores productivos, ya sea de la iniciativa privada que no están afiliados a los organismos camarales, me dicen que necesitan que les ayude a facilitar las inversiones, ya que cada vez que queremos hacer alguna pequeña inversión nos topamos con trabas con el gobierno porque nos ponen requisito tras requisito, y lo más lamentable es que los trámites duran entre 3, 4 y hasta 5 meses para resolverlos y muchas veces si no pagamos alguna pequeña mordida para tratar de instalarnos aquí, no nos dan la oportunidad.

Conmigo eso se va a acabar porque no podemos seguir viviendo en un municipio con políticos tan corruptos, tan deshonestos; ya traemos ese lastre desde Arturo Duarte y después con Álvaro Ruelas, pero este les dijo quítense que ahí les voy y se ha convertido en el presidente más corrupto, más deshonesto, más inútil que ha tenido el municipio de Ahome y por eso levante la mano porque dije sí se puede gobernar sin robar, sí se puede pedirle una oportunidad a a los ahomenses una para dirigir los destinos del municipio de una forma diferente y por eso ando luchando y confío en el voto razonado de los ciudadanos este 6 de junio.

EL PERFIL

Nombre: Miguel Ángel Camacho Sánchez

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1966

Lugar: Los Mochis, Sinaloa

Profesión: Licenciatura en Derecho

Trayectoria: Regidor en dos administraciones, diputado local (2013-2016) y director de Participación Ciudadana (2011-2013).