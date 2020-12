Mi ciclo en INE terminó, y me voy contento: Jaime Chávez Sanjuán

Los Mochis, Sinaloa.- A casi 28 años de formar parte del equipo del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Chávez Sanjuán decidió cerrar ese ciclo y dejar el cargo que desde 1993 desempeñaba como vocal de Capacitación y Educación Cívica.

En entrevista para Debate, el ahora extrabajador del INE recordó que fue todo un reto iniciar labores en el instituto; sin embargo, no dudó en afirmar que fue una de las experiencias más satisfactorias.

Antecedente

“Yo ingreso al Instituto Federal Electoral en junio de 1993 como consecuencia de la primera convocatoria que se hizo para integrar un servicio profesional de carrera que implicaba someterse a exámenes de conocimiento y todo el proceso de selección. Logramos tener participación e ingresar. Yo venía de la academia, del área docente, de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas”, relató.

Asimismo, mencionó que con su conocimiento en el tema político, tomó la iniciativa de adentrarse a lo que era el procedimiento electoral, aún con el reto que esto implicaba.

“Ocurre que cuando uno está fuera de la institución se imagina cosas feas porque piensas en cómo se cocinarán las cosas, lo que se dice del fraude electoral, desde la academia uno ve este tema de manera crítica y vi esta participación en el IFE, como una manera de conocer y despejar estas dudas. Me permitió conocer el proceso electoral, a partir de que ingreso tuve la oportunidad de adentrarme en una institución que estaba naciendo en el terreno electoral”, indicó.

Experiencia

Chávez Sanjuán destacó que quizá uno de sus principales objetivos dentro del IFE, ahora INE, fue en todo momento trabajar en recobrar, generar y mantener la confianza del ciudadano hacia el mismo instituto.

“El INE trabajó y trabaja en recobrar, en mantener la confianza entre la ciudadanía, trabajando apegado a la legalidad. La verdad es que adentro es mucho trabajo mecánico, mucha operación y no es para que se piense que aquí se pueden hacer de manera ilegal. El INE, apegado siempre a los principios que nos rigen, nos da la orientación para no desviarnos”.

Orgullo

Añadió que su salida fue una decisión que tomó a consciencia, pero sobre todo, tranquilo y satisfecho por todo lo que logró dentro del INE.

“La instancia en el instituto sin duda fue algo muy valioso en mi formación porque me permitió tener fe y confiar en la posibilidad de que los cambios del país se pueden dar desde instituciones sanas. Creo que se avanzó en ese terreno y me siento satisfecho de haber participado en eso”.

Agradeció al INE y a todos los que confiaron en todo momento en su trabajo.

“Mi salida se da cuando el INE cumple 30 años. Creo que es un bueno momento para reflexionar. He cumplido una etapa en el INE, me voy a gusto. Creo que hice todo lo que estaba en mis manos. Toda mi experiencia traté de usarla. Muchas gracias a todos los que apoyaron las convocatorias de la institución. Me sentí en todo momento arropado. Me voy bien y quiero irme porque ha sido mi decisión en plena forma de salud, es lo que estoy buscando. Definitivamente me voy satisfecho”, enfatizó.

EL PERFIL

Nombre: Jaime Chávez Sanjuán

Profesión: Politólogo

Trayectoria: En 1993 ingresó al área de Capacitación del entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, desde entonces hasta la fecha desempeñó con esmero, responsabilidad y compromiso este cargo, hasta noviembre que decidió dejarlo.