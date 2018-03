Mi ciudad hace 50 y 25 años

20 de marzo de 1967

Azucarera empieza a pagar a cañeros. La Compañía Azucarera de Los Mochis comenzó a entregar los cheques correspondientes a alcances por mieles incristalizables, a productores de caña de la zona de abastecimiento del ingenio local, que suman más de 3,500, según dijeron funcionarios de la factoría. Los trámites para la liquidación empezaron desde la semana pasada, con la redacción de las nóminas de liquidación.

Todavía ayer el personal se dedicó a presentar documentos a los agricultores y productores, para revisar sus estados de cuentas.

Crearán policía comercial. La Canaco de Culiacán invitó a los jefes de las policías Judicial y Municipal a una reunión con le objeto de estudiar la posibilidad de crear la policía comercial. El interés del comercio organizado de poner en función un cuerpo policiaco destinado a cuidar los intereses de sus socios surgió en vista del gran número de robos que a últimas fechas han sufrido los establecimiento comerciales. Esta policía también ayudará en la vigilancia nocturna de la ciudad.

Rusia critica a Fidel. Moscú. La Unión Soviética planteó abiertamente sus diferencias con Cuba señalándole que “la revolución no es una artículo de exportación” y subrayó que el Kremlin no piensa interferir en los asuntos internos de América Latina. “La misma Cuba escogió el socialismo sin ninguna intervención exterior y esta es la mejor respuesta a quienes vociferan”, precisó el Kremlin. Fidel criticó la posición soviética porque no apoyaban los levantamientos revolucionarios en Latinoamérica.

Comunión de las niñas Tachna. Las encantadoras niñas Beatriz y Sarita Tachna Félix se acercaron a la capilla de la Inmaculada Concepción el Colegio Sor Juana, para recibir por vez primera el Cuerpo de Cristo. Acompañadas por sus progenitores, el señor Luis Tachna y su esposa, Blanca Margarita Félix de Tachna, llegaron al altar ataviadas como unas verdaderas muñecas con vaporosos y elegantes vestidos blancos. En el domicilio particular se ofreció un suculento desayuno a los niños asistentes.

20 de marzo de 1992

Se retracta Renato. En una acción inesperada y sin precedentes en funcionarios de su nivel, el gobernador Renato Vega buscó una salida falsa a las protestas ocasionadas por la declaración hecha con respecto a la pretensión de crear impuestos a la gasolina, los refrescos y la cerveza, y culpó a los periodistas y medios de comunicación de distorsionar la información, porque “hay muchos intereses creados y perversos”. Vega se contradijo al decir que la prensa afirma que pretende crear más impuesto, cuando él sólo propuso crear un gravamen, que es lo mismo.

Prohíben “madrinas”. México, D.F. A 11 días de que un “madrina” asesinó a 5 personas, el procurador Jorge Carpizo emitió una circular que prohíbe el uso de este personal en esa dependencia. Advierte que cualquier funcionario que no cumpla con esta disposición, será cesado de inmediato y consignado penalmente por encubrimiento. También prohíbe el uso de “madrinas” a la Policía Judicial Federal, y dijo que de ninguna manera, esto es pretexto para que disminuya la eficacia del personal.

Lanzan gas tóxico a bosnios. Sarajevo. Tres aviones serbios lanzaron gases tóxicos sobre la población de Srebrenica. En tanto, el comandante en jefe de las tropas internacionales en Bosnia salió hacia Mali Zvornik, donde fue detenido un convoy de 12 camiones de ayuda pese a contar con autorización de avanzar. El general francés Pillipe Morisson dijo que intentará convencer a los oficiales serbios de dejar pasar los camiones y evitar así la muerte de miles de niños musulmanes en Srebrenica.