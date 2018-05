Mi ciudad hace 50 y 25 años

5 mayo de 1968

Batida al vicio en el estado. Un duro golpe, que tiende a ser definitivo, se está aplicando el personal de la oficina de Inspección y Reglamentos contra los traficantes del vicio, a través de una acción intensificada, obedeciendo instrucciones terminantes del gobernador Sánchez Celis. Se está trabajando arduamente en la regularización del funcionamiento de los centros de vicio y en el combate sistemático y permanente contra los que han hecho del contrabando de vinos y licores, un medio de explotación y degradación de la familia rural sinaloense.

Ya se inscriben las madrecitas. En la redacción de EL DEBATE se han registrado las primeras damas, con posibilidades de obtener los valiosos obsequios que se entregarán a las madres más prolífica y más anciana, con motivo de la celebración del Día de las Madres. Entre los regalos que se harán a las triunfadoras de la promoción se encuentran mil pesos en efectivo, una batería de cocina donada por Mexsuiza Internacional y otros obsequios de casas comerciales, como Almacenes García.

Rusia triunfa sobre China roja. Londres. El movimiento de Vietnam hacia la mesa de conferencias representa una victoria para Rusia sobre China comunista en la rivalidad entre ambas naciones por ejercer su influencia sobre el régimen de aquel país. La decisión del presidente Ho Chi Minh de iniciar con Estados Unidos pláticas para llegar a una solución al problema de Vietnam, se impuso dentro de su propio régimen a la oposición del grupo pekinista, contrario a la relación con Estados Unidos.

Cumpleaños de Laura Delia Eng. El señor Luis Eng y su esposa, Delia Ceceña de Eng, ofrecieron en su residencia de la avenida Hidalgo, una espléndida fiesta para celebrar el cumpleaños de su hijita, Laura Delia, que festejó rodeada de sus seres queridos. Fueron muchas las compañeritas de colegio que la acompañaron en fecha tan especial, habiéndola felicitado y obsequiado con muy lindos presentes en recuerdo de día tan señalado. La señora de Eng preparó para la ocasión una deliciosa merienda.



5 de mayo de 1993

Se agota agua de las presas. Productores agrícolas piden que la Conagua implemente medidas de emergencia que permitan atenuar los daños que ocasionará a la agricultura la escasez de agua que ya se empieza a sentir en el norte de Sinaloa a consecuencia del bajo almacenamiento que tiene las presas Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, ubicadas sobre el Río Fuerte. Ha prevalecido una prolongada temporada de escasas lluvias y los pronósticos es que la sequía se prolongará, según las dependencias relacionadas con la agricultura.

Rechazan declaraciones de Vargas Llosa. México, D.F. Rotundo rechazo de legisladores del PRI a las declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa, en el sentido de que “el sistema político mexicano no es democrático”. Ello provocó que recibiera una andanada de declaraciones por parte de diputados federales del PRI, quienes dijeron que “Vargas Llosa tiene excelentes libros, pero en materia de opinión política, no es tan bueno”. “Sus declaraciones son una exageración y no nos preocupa”, señalaron.

Entregan control a la ONU. Somalia. Tropas de Estados Unidos entregaron a las fuerzas de la ONU el control de una campaña internacional contra la hambruna, para que comience así la reconstrucción de ese país asolado por la guerra. Se anticipa que es una fuerza integrada hasta por 28 mil hombres. El esfuerzo de 23 naciones cumplió su misión de proteger los envíos de alimentos y frenar la actividad criminal. Los trabajadores médicos ya pueden concentrarse en atender los cuidados primarios de salud.