Mi compromiso es apoyar a mi esposo: Rosy Fuentes de Ordaz

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que se le menciona como uno de los personajes para contender por la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral del 2021, Rosy Fuentes de Ordaz descartó esta posibilidad al hacer hincapié en que su único compromiso es apoyar a su esposo, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel.

Entrevistada al respecto, la presidenta del Sistema DIF estatal reconoció que en repetidas ocasiones se le ha cuestionado sobre el tema y sobre sus posibles aspiraciones; sin embargo, dejó en claro que no tiene la intención de participar en la siguiente contienda.

“Me lo han preguntado muchas veces y me ha tocado desmentirlo. Mi único compromiso es apoyar a mi esposo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, del que no he recibido más que su apoyo para poder haber hecho todo lo que se ha logrado en el DIF. Entiendo que me tomen en cuenta porque me ven trabajando, pero yo soy un complemento del trabajo de él en lo social. Me encanta, me ha apasionado, pero en cuanto termine esto yo me voy con él. El 31 de octubre nos vamos juntos”, mencionó.