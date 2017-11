Los Mochis, Sinaloa.- “Mi papá nos hacía trabajar desde chiquillos, porque no tenía varones y las mujeres éramos las más grandes, y le ayudábamos a sembrar, a regar, a comprar ejotes, juntar sandías, calabazas, el trigo, y así fue la vida de nosotros”, platicó doña Josefina Barreras Escalante, quien ayer cumplió 103 años.

Nacida en El Mahone, El Fuerte, el 25 de noviembre en el año 1914, le tocó vivir las experiencias del trabajo en el campo, como también una difícil migración a otros pueblos, tras la construcción de la presa El Mahone a principios de los 50.

HISTORIA DE VIDA

Barreras Escalante recuerda con sentimiento y cuenta que cuando empezaron los trabajos para la presa tuvieron que irse a otros lugares, y al llegar a Juan José Ríos, las cosas parecían difíciles.

“En el 55 nos vinimos a Juan José Ríos y sufrimos bastantes carencias, no había ni luz, ni agua, y puro sufrir por la carencia. A los dos años hubo corriente de luz y empezaron a poner las tuberías del agua, y ya fue otra la vida, pusieron siembras, levantaban cosechas, y así fue la vida durante un largo tiempo”.

Familia. Josefina se siente aún en la juventud, pues a pesar de tener 103 años, sigue más bien que nunca, dándole cariño a sus diez hijos. Foto: Kiko Guerrero/ EL DEBATE

PASATIEMPOS

Josefina Barreras cuenta que le gusta mucho tejer y cuidar sus plantas, ya que es algo que le agrada y la hace sentir bien.

“Me gusta mucho asear mi casa, tenerla limpia, poner matas, limpiarlas, cortarle las flores, ponérsela a un altar que tengo. Estuve bordando mucho, hasta que el doctor me dijo que me acortaba la vista por tanto coser, pero ya no hago nada, estoy de floja (sonríe)”.

Para finalizar, Josefina Barreras expresó que ha logrado muchas experiencias a lo largo de su vida.

“Mi experiencia es muy grande porque he vivido 103 años”, dice con orgullo.

“Mis hijos, muy atentos conmigo hasta la fecha. Se ve que me han atendido muy bien y son mis hijos del alma. Por donde quieran que estén, yo les echo la bendición. Estoy pendiente si ya llegaron o no llegaron. Dios me los ha prestado, otros ya se me fueron hace cinco años”.

