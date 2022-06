"Mi familia es lo más importante": José llegó a Los Mochis en busca de una mejor vida

Los Mochis, Sinaloa.- José Manuel Pablo Valencia es originario de la comunidad de Morelos, Chihuahua; sin embargo, hace cuatro años migró a esta ciudad de Los Mochis en busca de mejores oportunidades laborales, ya que en su tierra está muy ruin el trabajo.

Comentó que de los cuatro años que tiene en esta ciudad, tres se ha dedicado a la venta de aguas frescas, pues de su natal tierra se aventuró a venir sin saber que también las oportunidades laborales son pocas, sobre todo cuando no se culminó alguna carrera profesional o técnica.

“Pues la verdad, es que me vine de Morelos porque allá, de plano, no hay chamba, además de que ya no quería estar allá porque es una comunidad sin mucho futuro. Yo lucharé por mi familia, pues es lo más importante”, enfatizó.

Otros oficios

José Manuel precisó que el oficio de albañil también lo realiza, pero como es una actividad muy pesada, sobre todo en el verano, cuando el sol es muy fuerte, mejor se dedica a la venta de aguas frescas a pesar de que tiene que trabajar por lo menos 12 horas para obtener buenas ganancias.

“La verdad, es que la albañilería también me enfada, pues es muy cansado, por eso mejor vendo aguas frescas aquí en el centro de la ciudad”, puntualizó.

José Manuel aseguró que las ventas no son muy buenas durante el día, pues no se les permite estar en el sector centro, pero que por la tarde ya mejoran y logra hacer un poco más de ventas.

“Para que se considere que se llevaron buenas ventas, tengo que vender mínimo unos 45 o 50 litros y ya, si nos va más, pues la mitad de esa cantidad de litros. Las ventas realmente no son muy buenas”, enfatizó.

José Manuel señaló que es casado y que tiene dos hijas menores de edad, mismas que dependen de él, por lo que tiene que echarle ganas, pues siempre sale pensando en que tiene que llevar el sustento a sus hijas y su esposa.

“La situación está difícil, sobre todo porque tengo que pagar renta, agua y luz, así como otros gastos que salen. Mi esposa también trabaja en una tortillería, es por eso que vamos saliendo de los gastos muy apenas, pero ahí vamos”, aseguró.

Solo hay que trabajar

El joven vendedor de aguas frescas dijo que tiene que salir todos los días a trabajar, pues fue una decisión propia la de no estudiar, y quienes no están preparados, tienen que enfrentar la realidad de la vida en donde las mejores oportunidades de trabajo son para quienes están preparados, para quienes pudieron y decidieron estudiar para tener un mejor futuro y mejores oportunidades.

“En mi pueblo, la verdad, no hay futuro. Es una comunidad muy pobre en donde no hay mucho que hacer, ya que no hay inversiones ni nada. Mi familia sigue allá pues no quieren salir de nuestra tierra. Yo sé que no encontraré grandes oportunidades”, enfatizó.

Asimismo, José Manuel señaló que, a pesar de no tener buenos trabajos, tratará de que a su familia no le falte lo necesario para alimentarse.