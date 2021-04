Mi gobierno en Ahome será mejor que el actual: Marco Antonio Osuna Moreno

Los Mochis, Sinaloa.- Entusiasta, alegre, estricto y responsable se considera el candidato a la alcaldía de Ahome por la alianza Vamos por Sinaloa, conformada por el PRI, PAN y PRD, Marco Antonio Osuna Moreno.

Entrevistado por Debate, Marco Antonio Osuna Moreno hizo hincapié en la necesidad de crear un mejor Ahome, en donde las oportunidades las otorgue el gobierno en beneficio de la gente y en donde ninguno de los rubros sociales y económicos quede desamparado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo se da cuenta que es momento de buscar la presidencia municipal?

Desde que fui diputado construí mi proyecto. Fui subsecretario de Desarrollo Social, director de Seguridad Pública y tuve otros cargos que cuando los junté dije que ya estaba preparado. Entendí que para hacer una política pública se tiene que escuchar a la gente. Si no has caminado las sindicaturas y colonias no las vas a entender nunca. Vivo en Viñedos, ahí he vivido y ahí viviré después de ser presidente. No me mueve el dinero, me mueve el compromiso.

Leer más: Elecciones requieren observación focalizada y activa en México: Océano Ciudadano

De ganar, ¿cuáles serían su principales propuestas?

Quiero mejorar la calidad de vida de los ahomenses y que eso se refleje en sus bolsillos, llevándoles créditos baratos para que puedan construir y emprender sus negocios; que ningún niño estudiante por falta de dinero abandone sus estudios. Vamos a ser la capital del deporte porque tenemos grandes talentos, ningún niño ni adolescente que represente al municipio va a andar boteando en las esquinas para poder ir a una competencia, vamos a mejorar los espacios recreativos. Me interesa el turismo de negocios porque tenemos todo. No los voy a avergonzar ni mi gabinete lo hará, habrá muchos jóvenes en el gabinete, el 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

¿Qué le duele a Marco Osuna sobre las condiciones actuales de Ahome?

Históricamente a Ahome lo han gobernado dos partidos, el PRI y el PAN, y ambos hicieron un gran esfuerzo por ir hacia adelante. Algunos avanzaban poco, pero iban para adelante. Lamentablemente en dos años se acabaron el esfuerzo de muchas generaciones.

¿Qué distinguirá a su gobierno en caso de resultar ganador?

La transparencia y rendición de cuentas. En una ocasión leí en una columna de Debate que se recordaba a la administración de Ernesto Álvarez Nolasco como un gobierno honesto, y así quiero que se diga de la mía alguna vez, que vi por mi municipio.

En estos primeros días de campaña ¿cuál ha sido el sentir de la gente?

Exigen drenaje, agua potable, piden los servicios básicos para que mejore su calidad de vida, un buen servicio de recolección de basura, que, por cierto, nunca se había visto tanta basura en las esquinas. La gente pide alumbrado público. Mi gobierno será mejor que el que está pero diferente a los que estaban. La misma gente reconoce que decía que no podían estar peor, pero ahora reconocen que sí pueden y están peor, y qué decepción.

¿Ve difícil el camino?

No, para nada, para mí nada. Para poder llevar las riendas de un gobierno tienes que aprender tres cosas: querer, saber y poder. Marco Osuna presidente va a tener un amigo en Mario Zamora Gastélum, que es de Los Mochis, y eso va a ser un factor determinante para el crecimiento que queremos para Ahome y para Sinaloa.

¿Qué quiere decirles a los ahomenses?

Que nos den la confianza, que confíen en Mario Zamora, quien tiene un gran compromiso. Le vamos a echar montón par hacer las cosas bien. Denme 100 días para poner orden en todos los sentidos. Tengo hambre de hacer bien las cosas, vamos a trabajar con sectores productivos, que serán nuestros aliados.

Marco Antonio Osuna nació en Mazatlán pero decidió adoptar a Los Mochis como su tierra.

Mi pasión son los Cañeros, mi familia es mi fortaleza y la mayoría radica en Bachomobampo y Juan José Ríos. Tengo afortunadamente muchos años de experiencia en la función pública”.

"Quiero mejorar la calidad de vida de los ahomenses y que eso se refleje en sus bolsillos llevándoles créditos para que puedan construir y emprender sus negocios", destaca Marco Osuna, candidato a la alcaldía. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Leer más: El sábado vence plazo para recoger credencial del INE en Sinaloa

PERFIL

Nombre: Marco Antonio Osuna Moreno

Trayectoria: Durante más de 30 años ha tenido la oportunidad de tener grandes responsabilidades públicas. Diputado local, subsecretario de Gobierno, dirigente del PRI en Ahome, director de Seguridad Pública en Ahome, director Regional del Sistema de Seguridad Pública, maestro y director de una universidad, entre otros cargos.