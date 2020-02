"Mi memoria está repleta de historias": Carlos Paulino Fonseca

Los Mochis, Sinaloa.- Resulta imposible hacer un recuento de las fotografías captadas por Carlos Paulino Fonseca Monge, porque su memoria está repleta de historias enmarcadas en imágenes.

Nació el 2 de diciembre de 1954 en Guadalajara, Jalisco, y jamás imaginó el inigualable legado que dejaría a su paso.

“Mientras estudiaba la preparatoria en la Universidad de Guadalajara (UdeG) tomé la carrera subprofesional de fotografía en la Escuela de Artes Plásticas, terminé e hice una carrera de un año en control aéreo comercial. Cuando terminé, ya estaba trabajando de fotógrafo en el sindicato de la CTM, pero quería algo más formal y fui a solicitar trabajo a Aerocalifornia”.

Le ofrecieron trabajo en Los Mochis, una ciudad extraña en aquel tiempo para él, y abandonó su tierra natal para empezar a escribir una nueva historia.

“Era todo el día estar en el aeropuerto recibiendo vuelos, en la mañana, en la tarde y en la noche, y decidí venirme porque dije: ‘ahí voy a tener la experiencia que requiero para ese puesto’. Llegué a Los Mochis en marzo del 1983”.

Diez meses después, tras la inauguración del Aeropuerto Internacional de Los Mochis, incursionó a otra aerolínea. “Cuando se inaugura el aeropuerto, se viene la compañía Aeroméxico, inmediatamente le solicité a la delegada sindical que me quería brincar para allá, le dije: tengo licencia y tengo inglés, y me dijo: haz solicitud y te vienes. Y pasé a formar filas de Aeroméxico”.

Entre el ir y venir de los viajeros captó sus primeras fotografías en Los Mochis.

“Trabajando en Aerocalifornia, los de El Diario de Los Mochis me invitaron a que hiciera una página de aeropuerto y que buscara patrocinadores. Inicié tomando fotos de los pasajeros que iban para La Paz, que iban a la Ciudad de México, y así se llenó una página que se llamó Aeropuerto Los Mochis”.

La propuesta inesperada

Fue en el aeropuerto donde recibió una propuesta de trabajo que cambiaría su vida para siempre.

La señora Pilar Artola de Salido se dio cuenta de que yo era fotógrafo y me invitó a formar parte del periódico EL DEBATE. Eso fue a finales de 1988

Terminó su relación laboral con la aerolínea y así inició su carrera profesional como periodista gráfico en el periódico más importante de la región. “Me registraron y me dijeron que iba a trabajar en Sociales, de 5 a 10 de la noche. Llegaba a las 11 o 12 de la noche a casa, pero ya estaba en el mejor periódico de la ciudad”.

Encontró en el fotoperiodismo un nuevo reto: dio testimonio a través de su lente, y sus fotografías se convirtieron en hazañas.

“El fotoperiodismo es más intenso porque requiere audacia, además de conocimientos técnicos y adaptarte a cualquier luz, en fotografías difíciles, por ejemplo, con las personas que no quieren dejarse fotografiar. Algunas veces tuve jaloneos con policías que querían quitarme la memoria o el rollo. Eso hace que la fotografía de prensa sea más difícil, más peligrosa y más intensa”.

Captó la realidad latente, imágenes que sacudieron su alma y otras tantas que lo llenaron de consternación.

“Son imágenes que se quedan en tu mente en el momento que las vives, quedan impregnadas de dramatismo, de la trama que se vive, de justicia o injusticia, pero que debes dejar fuera de tu mente cuando llegas a casa, porque ahí no eres el fotógrafo, eres el padre”.

Capturó momentos inasibles que nunca serán en las fotos como fueron en el tiempo, y que hoy habitan solo en su memoria.

“La fotografía ya tiene más sentido para mí. No solo es la fotografía de sociales, en un hogar cálido, con luz, con gente contenta, sino también es el drama de la vida diaria. Me tocó fotografiar pobreza extrema, enfermedades, la desesperanza de la gente, la vida y de la muerte. Te da la experiencia y va endureciendo un poco tu alma. Ya pocas cosas me sorprenden”.

Sus días transcurrieron con los acontecimientos. Captar las imágenes precisas para representar lo vivido, fue toda una proeza. “Con el tiempo empieza a adquirir un sentido periodístico para enterarte con un solo golpe de vista, qué está pasando, eso es lo que tenemos que aprender a hacer”.

Inmortalizó sucesos irrepetibles que en remembranza cobran vida en su memoria.

“En el área cultural, cuando fotografié al ballet nacional, fue algo que me llenó de orgullo, de satisfacción; y algo que se quedó en mi mente para siempre fue la ordenanza de un sacerdote en la ciudad, la primera que hubo”.

Captó el drama intenso de la vida diaria; los hechos violentos y traumáticos formaron parte de sus días. “Una persecución que terminó en choque en Hidalgo y Guillermo Prieto. Los individuos salieron armados, llegó la policía, tuve que tirarme al suelo y acercarme lo más posible arrastrándome para tomar las fotos, con los sicarios heridos. Me impactó y supe que había entrado en otra área del periodismo. Eso sucedió en 2006”.

Durante toda una vida trabajando como fotoperiodista en EL DEBATE, la cultura y el arte fueron su aliciente. “Lo que más disfruto es la fotografía de cultura. Aunque no fuera en mi horario yo estaba en los eventos culturales porque eso era lo que enriquecía mi alma, era el alimento que requería para el día siguiente fotografiar miserias”.

Como un fiel apasionado de las aves y los paisajes, resguarda con vehemencia sus encuentros con la naturaleza. “Como fotógrafo tengo la idea de captar la mejor fotografía de ave urbana, ave de campo, ave marina, tengo ese reto en la mente. El paisaje y las aves son de mi gusto fotográfico”.

El pasado 31 de diciembre del 2019, Carlos Paulino registró su última salida en la empresa que lo cobijó durante 32 años./Foto:ELDEBATE

Jubilación

A principios de este año culminó su etapa en la empresa que lo cobijó durante los últimos 32 años. “La oportunidad me fue brindada por los señores Salido. Siento que fue un buen hogar, por eso me voy con la conciencia tranquila de haber cumplido cabalmente con mi deber”.

Además de ser un reconocido periodista gráfico, desde 1992 ha formado nuevas generaciones de fotógrafos en la Escuela Vocacional de Artes de Los Mochis.

“Enseñar fotografía es algo que me llena el alma también, es gratificante, y más cuando ves a todos tus exalumnos con una cámara colgada trabajando. Siento que sí dio frutos la semilla que sembré.”

Su vida ocurrió inmersa en el mundo de la fotografía. El tiempo pasó y a sus 65 años fue preciso decir adiós al fotoperiodismo, profesión que le brindó experiencias inolvidables.

“En el periodismo no hay nada escrito porque los hechos ocurren de manera inesperada y tienes que estar ahí. Cuando tomas eso como un reto, no cuentan las horas ni los días, y así pasa el tiempo y te das cuenta que tienes 65 años, y es mejor decir adiós para vivir otras cosas”.

Agradece a sus familiares la dulce espera, por aguardar en casa con paciencia mientras desempeñaba su labor.

“Mi familia son mi esposa, tres hijos y una nieta. Me dicen: cumpliste tu meta, dedícate a nosotros. Seguiré dando clases, alejado de los medios. Me voy a dedicar a disfrutar más a mi familia”.

Con una trayectoria intachable y un legado memorable, dejó huella en el fotoperiodismo gráfico de la región. Carlos Paulino, un ser entrañable y apasible.

Un ejemplo arrasador para las nuevas generaciones de fotógrafos.