"Mi papá tiene Covid-19, está internado en Los Mochis, grave": Verónica tiene fe en que se recupere

Los Mochis, Sinaloa.- Verónica Ortega y su familia ya no saben qué hacer y no saben a dónde acudir para calmar su dolor. Claman a Dios porque termine la pesadilla de fin de año que los mantiene en una aflicción permanente y con las lágrimas aflorando y derramándose por sus mejillas ante el más pequeño comentario que los haga recordar el sufrimiento por sus padres.

Y es que el 27 de diciembre, cuatro días antes de los festejos de fin de año, en lo que todo era risas y felicidad en la mayoría de las casas, Verónica y sus hermanos sufrieron la pérdida de su mamá a causa de un infarto, y apenas unas cuantas horas después, con tan solo días de diferencia, internaron en el Hospital General de Los Mochis a su papá, Loreto, por problemas de diabetes y de su corazón crecido. Sin embargo, una vez dentro y después de una prueba al presentar síntomas, resultó con Covid-19.

Ahora está ahí, explica temerosa la vecina de la colonia 28 de Junio, en el área Covid-19 del hospital, grave, luchando por su vida; mientras, afuera ella y sus hermanos buscan de donde sea dinero para comprar el medicamento que necesita don Loreto para que mejore del Covid-19, pero también para que sane de los problemas que está presentando su corazón y su cuerpo a causa de la diabetes.

Medicamento, costoso

Y es que reconoce que los medicamentos no son nada baratos y resultan inaccesibles para todos los integrantes de su familia, pues tan solo una de las medicinas que les pidieron el día 7 de enero les costó 3 mil pesos, y ayer por otro debieron desembolsar mil pesos más, aparte otras medicinas igual de caras y de las jeringas y otros insumos que se requieren.

Para los Ortega, que viven al día y que no ahorran no por no querer, sino por no tener que ahorrar, estos gastos los mantienen contra la pared pidiendo que paren las recetas médicas y lo principal, que su papá, Loreto, mejore, que venza a la pandemia para llevarlo a casa y entre todos ayudarle a rehabilitarse y salir adelante.

Y así, impotente ante la realidad que la ahoga, pero también esperanzada, de pronto Verónica se queda viendo al horizonte, se enjuaga unas lágrimas que no cesan de sus cansados ojos que piden una tregua ante tanto sufrimiento, para luego señalar que no perderá la fe y que lo esperará de día afuera del hospital, tal y como uno de sus hermanos lo espera de noche.