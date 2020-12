Mi principal motivación es el abandono que sufre el municipio de Ahome: Jorge López Valencia

Los Mochis, Sinaloa.- Yo tomé la decisión de participar por primera vez en la política y buscar la presidencia municipal de Ahome al ver las condiciones de abandono en que actualmente mantiene al municipio el actual Gobierno, afirma el empresario Jorge López Valencia.

Con voz serena y pausada, pero de convicciones firmes, Jorge López Valencia señala que si bien hasta hace unos años atrás no le interesaba participar en la política, ahora sí pretende hacerlo porque considera que es la única forma de propiciar los cambios que se necesitan en el municipio de Ahome para superar los graves problemas que actualmente se enfrentan, y avanzar. (Puede leer: Jorge López Valencia buscará la alcaldía de Ahome).

¿Cómo se siente después de mostrar sus aspiraciones a la alcaldía?

Me siento muy contento y satisfecho por la respuesta que he recibido de la ciudadanía.

Uno, cuando toma este tipo de decisiones o se lanza al ruedo, la verdad, no sabe qué esperar; pero, fíjate que por el apoyo que recibí de mis compañeros de la intercamaral y de sus expresiones, que la verdad me halagan y me llenan de entusiasmo, fueron una gran sorpresa, por un lado, y, sobre todo, la respuesta que hubo después de ese pronunciamiento. Así que, muy contento; la verdad, muy contento.

Nuestro municipio requiere de gente muy comprometida. Urge que llegue gente con el perfil adecuado, con la trayectoria adecuada, y yo creo que yo cumplo con ese perfil.

Mi perfil es un perfil ciudadano, 100 por ciento ciudadano. Si bien, he estado incursionando en los organismos empresariales y tengo el apoyo de ellos, la verdad es que quienes me han estado impulsando han sido los mismos ciudadanos, y para mí eso es muy importante porque, si tenemos el respaldo de la ciudadanía, podemos hacer grandes cosas.

Mencionaba que es muy difícil hacer las cosas solas, de manera aislada, por lo que aquí necesitamos que todos nos unamos en conjunto para que podamos tener grandes resultados.

¿Cuándo toma Jorge López Valencia la decisión de aspirar a la presidencia municipal de Ahome?

Yo recibí invitaciones hace dos 2 años de gente que decía “¿por qué no participas de manera decidida en la política?”, estando yo de presidente de Coparmex, función que todavía ejerzo. No tenía muy madura esa situación, a pesar de que en Coparmex promovemos mucho la participación ciudadana, pero entrar en política es algo que no estaba en mis planes en aquel tiempo.

Sin embargo, al paso de los años y, basado en una declaración que hizo el presidente municipal del PAN, Juan Carlos Estrada, donde me nombró como un posible candidato ciudadano para participar en el proceso electoral, primero me sorprendió el anuncio porque no me lo esperaba, y de ahí se empezaron a derivar una serie de reuniones con el Partido Acción Nacional.

¿Qué lo decidió a dar este paso?

El abandono en que está el municipio. Yo creo, y estoy convencido, que mi mayor motivación es el pésimo trabajo que ha estado haciendo este Gobierno municipal y la necesidad de rescatar al municipio del abandono.

"Nuestro municipio requiere de gente muy comprometida para salir adelante de las desastrosas condiciones que enfrenta", dice Jorge López Valencia. Foto: Debate

¿Tan grave es la situación de abandono en que está el municipio con Billy Chapman?

No solamente eso. La Administración, en lugar de hacer equipo con los empresarios y los organismos ciudadanos, se ha decidido a ir sola, y cuando se va solo es muy difícil dar resultados.

Más que un facilitador, ha sido un obstáculo para el desarrollo económico del municipio y, la verdad, esa fue una de mis más grandes motivaciones, pues ante ello ya no podíamos mantenernos sólo como observadores.

La otra gran motivación es que yo vi con buenos ojos la intención de conformar una alianza que realmente le permitiera a la oposición posibilidades reales de ganar una elección, y así lo he manifestado y sigo manifestando eso.

Estoy convencido de que a través de una alianza entre PRI, PAN, PRD y PAS podemos lograr una fuerza de la mano de la ciudadanía, porque ahorita traigo el logo de Sí por México, que es una plataforma en donde organizaciones ciudadanas le proponen a los partidos políticos una agenda que sí atienden los partidos políticos. Obviamente, todas esas organizaciones y los ciudadanos que se han sumado a esta plataforma van con las alianzas que conformen los partidos.

¿Cuáles son los principales problemas que usted ve en el municipio?

Uno de los problemas serios, y que se ha venido incrementando últimamente, es la inseguridad, aunque no lo sentimos de manera fuerte.

El robo a comercios, el robo a casa habitación, la violencia intrafamiliar, son temas que han venido creciendo y son temas que a mí me interesan mucho; pero, sobre todo, el tema económico, el tema del empleo, y que a raíz de la pandemia todas las empresas, todos los negocios, algunos más y algunos menos, han sido afectados de una forma muy importante.

El desempleo ha crecido porque hay empresas que no pudieron aguantar tanto tiempo sin operar. El sector restaurantero y de servicios es uno de los que más ha sufrido; y otro sector es el comercio.

El sector agrícola no tanto, porque se catalogó como una actividad esencial, pero todos los sectores en general han padecido los efectos negativos de la pandemia.

Nosotros lo que hicimos dentro de los organismos fue proponer una serie de apoyos del Gobierno municipal que ayudaran a paliar ese problema y, la verdad, lo único que recibimos fue una respuesta negativa, aunque más bien hubo un no con un silencio, pues no nos atendieron. En su momento, el presidente municipal nos dijo que tenía los recursos para apoyar de manera importante, sobre todo a las mipymes, pero no recibimos esa ayuda.

El otro problema que vemos es el de la salud, pero aquí, la verdad, es que todos somos responsables: las autoridades, por no ser muy exigentes para cumplir ciertas medidas; y los ciudadanos, por no acatar las recomendaciones que nos da la autoridad municipal. Porque el Gobierno federal, la verdad, ha dado poco ejemplo al cuidado que nosotros debemos de tener.

El otro problema sensible es el tema de las mujeres. Cómo la violencia contra las mujeres se ha venido incrementando a nivel nacional, y nuestro municipio no ha sido la excepción. Considero que es un tema que, urgentemente, se debe de atender.

El tema de la violencia intrafamiliar también se tiene que atender de manera decisiva. Entonces, esos son los grandes cuatro temas, entre otros, que hay que atender de manera decidida, y esos cuatro temas están en la agenda que propone la plataforma Sí por México.

En torno a la alianza que ustedes están proponiendo, ¿ya están de acuerdo los partidos?

Ustedes saben, al interior del Comité Directivo Estatal del PAN aprobaron por unanimidad ir y trabajar para conformar alianzas. Ese fue un gran obstáculo que se derribó. Entonces, por parte del Partido Acción Nacional existe toda la posibilidad de que se armen.

Habría que esperar la respuesta del resto de los partidos, sobre todo el PR, partido que es muy importante en Sinaloa y que tiene estructura y militancia, y que aun cuando siendo que tiene varios cuadros que tienen aspiraciones para la candidatura de la ciudadanía, creemos que este es el momento de los ciudadanos; y no es porque esté inventando algo, sino que la ciudadanía busca gente nueva, caras nuevas y proponiendo un perfil ciudadano que tenga una trayectoria intachable, honorable, que sepa que trabaja de la mano con las organizaciones ciudadanas, podemos llegar. Porque ese es otro tema que el municipio ha abandonado, porque, en lugar de hacer equipo, las ha minimizado.

Yo veo de muy buena manera y con muy buenos ojos que la alianza se conforme. Obviamente, tendrá que haber una muy buena disposición, no solamente de los candidatos, sino de los partidos políticos en la construcción de esta gran alianza.

El mensaje a la ciudadanía es que tenga fe en que una candidatura ciudadana los pueda representar en una forma real.

Hay que ser realistas, si la alianza no se da, es muy difícil que un proyecto en lo individual o como partido tenga éxito, porque los votos no le alcanzarán.