Mi prioridad es que todos los niños sean vacunados: Perla Luz, enfermera de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Totalmente dedicada a su profesión y segura de la importancia de la actividad que desempeña, la enfermera Perla Luz Elva García Sepúlveda realiza desde hace 12 años una de las tareas más encomiables que existen para la preservación de la vida: la aplicación de vacunas para proteger a la población de enfermedades.

Ella se incorporó desde el 2010 al Centro de Salud de Los Mochis y durante los últimos años ha estado asignada al área de vacunología de esta institución, donde se emprenden y coordinan campañas que le permiten a la población estar vacunada y prevenida contra las principales enfermedades.

¿Qué es lo que más le gusta y le apasiona del trabajo que ha venido desarrollando en esta institución?

Leer más: Aumenta la violencia de hijos hacia padres en Ahome

Sin lugar a dudas lo que más me gusta es la interacción con la gente y poder participar en desarrollar una de las principales prioridades del sector salud: lograr que todos los niños estén vacunados, ya que este representa el primer paso para protegerlos de diferentes enfermedades.

¿Cuál es la principal motivación que tiene para realizar cada vez mejor su trabajo?

Que en un futuro los niños logren contar con su esquema de vacunación completo, ya que en verdad este es el primer paso, y es más seguro, para que se conviertan en adultos sanos.

¿Qué mensaje les envía a los padres de familia que por diversas razones no le dan la importancia debida a las vacunas?

Que recapaciten y protejan a sus hijos, porque el mejor medio para hacerlo es a través de las vacunas.

¿Cómo se visualiza en los próximos años?

Me veo superándome cada día, haciendo mejor las cosas en lo que más me apasiona. Espero en Dios me permita llevar esta bonita profesión de enfermería hasta mi término de mi vida laboral.

¿Considera que no se equivocó de profesión?

Definitivamente no. Me gusta mi profesión de enfermera, esto es lo que más me gusta hacer y si el tiempo se regresara volvería a estudiar esta carrera, ya que no tiene igual, el saber que lo que estás haciendo es elemental para la prevención de la vida de las personas.

Leer más: Es cuestión de voluntad lo del venadario de El Fuerte: Protección Civil

EL PERFIL

Nombre: Perla Luz Elva Sepúlveda García

Profesión: Enfermera

Trayectoria: Desde el 2010 se incorporó al Centro de Salud de Los Mochis. Durante los últimos años ha estado a cargo del área de vacunología