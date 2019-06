“Mi satisfacción es llegar a casa y recibir un abrazo y un beso de mis hijos”

Los Mochis, Sinaloa.- “Mi mejor regalo para este Día del Padre y todos los días de mi vida es llegar a casa y recibir un abrazo y un beso de mis hijos”, manifestó con una sonrisa Iván Paúl Castro Escalante.

El joven padre de dos pequeños, una niña de 9 años y un varón de 6 años, se siente orgulloso de contar con el apoyo de su familia.

Tiene 32 años de edad y desde hace siete es bombero voluntario. Le emociona saber que sus niños también quieren seguir sus pasos y convertirse en héroes como su papá. “Ellos dicen que quieren ser bomberos cuando sean grandes”.

Iván Paúl sabe que él es el espejo en el que se ven sus hijos, por eso siempre está consciente de cada paso que da para que ellos sigan su ejemplo. Por ello, siempre trata de educarlos de la mejor manera posible para que se conviertan en ciudadanos de bien.

Día especial

El joven bombero agradece a su esposa, Wendy Guadalupe Quintana, con quien tiene 10 años de casado, por su apoyo para salir adelante, pues sin duda, siendo ella la madre de sus hijos es también, junto a él, el pilar para que su familia esté fuerte y sólida.

“Para mí el Día del Padre representa un día muy especial, y se ve reflejado en la familia, lo orgulloso de ser padre de mis dos niños, que siempre estoy tratando de educarlos bien. Me siento orgulloso y se siente muy bonito ser papá. Por eso siempre estoy echándole ganas a la vida para sacar adelante a mis hijos”, dice orgulloso.

Y aunque ser bombero significa que es estar trabajando todo el día y privarse de fechas y momentos importantes, como los cumpleaños o festivales de los niños en la escuela, está consciente de ello, y su familia lo entiende, por eso agradece el apoyo.

“Es un trabajo de todo el día. Siempre estamos muy pendientes de los teléfonos, muy alertas para los siniestros que puedan presentarse, aunque no ande de guardia, siempre traigo mi equipo. Hay veces que no miro a mis hijos en todo un día completo, hay veces que salgo en la mañana y ya no regreso hasta el otro día. A veces llego en la noche y ya están dormidos”.

Asegura que el ser papá es preocuparse y ocuparse siempre por llevar el sustento a su familia y que a sus hijos no les falta nada.

“Hay que trabajar bastante porque la vida está muy difícil ahorita. Todo está muy caro, la escuela, la comida; pero hay que echarle ganas para salir adelante. Mi motivación son mis hijos, ellos también me motivan a seguir como bombero aunque no recibo nada a cambio, siempre lo hemos dicho, somos bomberos voluntarios”. Expone que espera que hoy sea un día tranquilo sin siniestros para pasar un momento agradable con su mayor tesoro: sus hijos y su esposa.

Ventas

Aunque este día para la mercadotecnia no representa lo mismo que el 10 de mayo, el sector restaurantero tiene buena expectativa de venta.

“Las expectativas de venta para los restauranteros son mejores que otros años. Cabe destacar que el Día de las Madres es el día que más se fomenta la gastronomía en nuestra ciudad, pero el Día del Padre poco a poco ha ido a la par, incrementando la cultura para festejar a los padres de familia”, dijo Alejandro Félix.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Mochis expuso que el sector restaurantero está listo para recibir a las familias que llevarán hoy a sus papás a comer a los restaurantes.

“El sector restaurantero sabe que es un día importante y con gusto vamos a estar esperando a todos los papás que quieran venirse a festejar, porque es una gran labor la que realizan los padres de familia y también merecen ser festejados como las mamás”.

Comentó que el porcentaje esperado en las ventas no se puede comparar con un 10 de mayo o un 14 de febrero.

“Pero sí hay más flujo de lo que es un día normal y creemos que tendremos un 20 o 30 por ciento más ventas que un día normal. En general, es un buen día para festejar a los papás, y hay varios restaurantes que están haciendo esa sinergia de estar haciendo promociones para los padres, hay algunos que van a regalar una bebida gratis a los padres”, dijo.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Mochis, Marco Vinicio Ibarra, comentó que las ventas en esta fecha es menor con respecto al 10 de mayo.

“Pero algo se va a mover. La gente compra ropa, calzado y muchos llevan a comer o cenar al papá. Pero este día no se mueven mucho las ventas, y creemos que el movimiento sea menor al año pasado”.

Reunión familiar

En una encuesta estatal que realizó EL DEBATE con motivo de este día, el 77.67 por ciento de los padres de familia contestó que le gustaría recibir de regalo a su familia reunida. Asimismo, el 8.74 por ciento dijo que un celular y el 6.80 por ciento que los lleven a comer, mientras que el 4.85 por ciento prefirió ropa, y el resto, perfumes y calzado.

Y aunque el Día del Padre no ha tomado tanto auge como el Día de las Madres, el 43.69 por ciento de los padres de familia encuestados mencionaron que es muy importante tener un día especial para celebrarse.

De tal modo, que el 53.40 por ciento manifestó que se le da el suficiente reconocimiento al padre en este día, y el 46.60 por ciento indicó que no.

Orientar y educar a los hijos es la labor más importante que consideran los padres que realizan al interior de una familia (30.99 %), seguido de proveer el sustento (25.21 %) y ser un ejemplo para los hijos (21.90 %).

METODOLOGÍA: Sondeo realizado cara a cara en las ciudades de Los Mochis y Culiacán con un total de 103 cuestionarios, dirigido a padres de familia. El objetivo es conocer su opinión acerca de la celebración por el Día del Padre. Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta.