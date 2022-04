Mi sueño más grande es ser modelo profesional: Bernardette Parra Lugo, reina de belleza infantil

Los Mochis, Sinaloa.- Bernardette Parra Lugo es una niña que, además de poseer una gran belleza, a sus once años de edad ha encontrado su pasión por el baile, el modelaje y la actuación.

Bernardette, la niña con nacionalidad méxico-americana, hija de padres sinaloenses, ha ganado numerosos concursos de belleza, baile y actuación en Estados Unidos, donde se encuentra cosechando éxitos desde que tan solo tenía siete añitos.

En entrevista con EL DEBATE, la menor destaca que ahora está debutando como actriz en el mundo de la pantalla grande, en la película The long walk of Carlos Guerrero, un largometraje en desarrollo dirigido por Joseph Mathew, que se basa en un épico viaje inmigrante por el implacable desierto de Arizona.

¿Cómo descubriste el gusto por la actuación, el baile y modelaje?

Cuando tenía siete años de edad, mi mamá me anotó en un casting para el concurso de belleza Miss Imagen Princess, y gané en baile y elegancia.

¿En qué concursos has ganado?

He ganado en Miss Imagine Princess, Reina Hispana, El Grand Cayon Az, Miss Latinoamérica, Miss Litle Arizona, Mini Miss Mundo USA, Best in Show at Polo Championship, Again Best in Show at Polo Championships y Best Costume. En el concurso de mascotas, llevo tres años ganando el primer lugar. También participé en Miss Mundo Teen Internacional, con el director Manuel Sánchez y Maribel Guardia, donde bailé y modelé ropa infantil de distintas marcas reconocidas en Estados Unidos.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Recientemente participé en un largometraje llamado The long walk of Carlos Guerrero, donde mi participación fue actuar como la hija del actor principal de la película, la cual se estrenará este año.

¿De qué trata la película?

Trata de un inmigrante indocumentado, Carlos Guerrero, que vive en Nueva York y lo arriesga todo para regresar a México y ver a su madre enferma. Un épico viaje a través de los vastos e implacables desiertos del sur de Arizona.

¿Cómo te sentiste al actuar en tu primera película?

Ha sido todo un reto pero con el apoyo de mis padres, los nervios se hacen a un lado.

¿Cómo te preparas para participar en cada proyecto que se te presenta?

Actualmente asistió a la agencia Fadama Academy, donde me enseñan a modelar, me dan clases de baile y actuación.

¿Qué te gustaría ser de grande?

Mi sueño es ser modelo profesional y seguir bailando y actuando en películas.

¿Qué te motiva para participar en cada concurso de belleza?

Mis papás, mis hermanas, ellos me ponen metas y cuando las logro me premian con cosas que me gustan.

¿Te has enfrentado a algún obstáculo?

Sí, las críticas de personas que no les gusta que las niñas modelen.

¿De qué te sientes orgullosa?

De ayudar a las personas que más lo necesitan. Mi mamá y yo somos voluntarias en una asociación para personas con cáncer llamada Cáncer Impacto one Breast, allí ayudamos para comparar prótesís, pelucas, entre otras cosas.

¿Tienes algún proyecto en puerta?

Estoy invitada a representar a México en Miss Minie Word Teen, en Nicaragua.