Mi trabajo es hacer que el público se conecte con la ópera

Los Mochis, Sinaloa.- La soprano guasavense Liliana Aguilasocho abrirá el concierto que ofrecerán el próximo 9 de septiembre, en el Teatro Ingenio, los artistas del Estudio de Ópera de Bellas Artes, cuna del perfeccionamiento operístico en México.

La belcantista participará junto con 9 artistas entre ellas las sopranos Penélope Luna, de Culiacán, Lorena Flores, María Caballero, Graciela Morales, la mezzosoprano Frida Portillo y los tenores Ángel Macías, Édgar Villalva, el bajo barítono Rodrigo Urrutia y los pianistas Alain del Real y Édgar Ibarra, quienes sorprenderán al público mochitense por su gran calidad vocal.

La soprano sinaloense dio a conocer que abrirá con una aria de la ópera Semiramide (Bel raggio lusinghier), del compositor Gioachino Rossini; caracterizando a la reina de Babilonia, una guerrera que expresa la felicidad que siente por la llegada de su amado.

La segunda parte de su intervención será un aria de la ópera La Rondine, de Giacomo Puccini, es un estilo completamente diferente, algo más lírico.

El programa va a consistir en diferentes estilos de ópera de talentosos cantantes y promete ser un concierto muy interesante, la gente va a escuchar los diferentes tipos de voz que hay, y cómo se preparan para distintos estilos de repertorios cuyas calidades vocales de cada uno de los cantantes serán muy evidentes, dijo la soprano.

Agregó que el mayor éxito del belcantista es poder acercar esta música a la gente, lograr que más personas se identifiquen con ella, que no es fácil de conectar con el público por sus orígenes europeos, “pero mi trabajo es hacer lo posible para que el público se conecte con mi personaje, conmigo y que se vaya con otra idea más positiva de esta música y despertar la curiosidad de saber más sobre la ópera”.

Talento y disciplina

Liliana Aguilasocho consideró que en Sinaloa hay mucho talento vocal, y que su gente es reconocida por su ingenio y capacidad disfrutar vida, pero también se requiere de disciplina para avanzar.

“Yo he sido muy afortunada, y claro que he trabajado mucho, pero si no hay disciplina no puedes avanzar, es fundamental para seguir desarrollándote, por eso estoy aquí, el talento me lo dio mi tierra, ya todo lo demás es trabajo de uno”.