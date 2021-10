"Mi vida dio un giro de 180 grados": Alma Carmona Gallardo, sobreviviente de cáncer

Los Mochis, Sinaloa.- Muchos sobrevivientes de cáncer comparten sus historias informativas y motivadoras.

Alma Carmona Gallardo, una sobreviviente del cáncer de mama, revela: “Tuve la fortuna de luchar y vencer al cáncer de mama. Grupo Reto es una gran ayuda para mantenerse positivo y rodearse de gente y cosas que siguen adelante.”

Asimismo, la guerrera mujer pide a los demás que escuchen su cuerpo y hablen con su médico sobre qué pruebas de detección del cáncer son adecuadas para cada persona.

“En el caso de las que estamos en el Grupo Reto se actuó de manera oportuna, rápidamente; de lo contrario, el resultado habría sido distinto”.

Historia de vida

“Me dio cáncer de mama hace tres años, me toqué una bolita. Al principio no hice caso, pasaron dos meses, me hice una mastografía y fue así que me detectaron el cáncer de mama; entonces el doctor me quitó el seno y gracias a Dios aquí estamos para servir y ayudar a otras personas que enfrentan esta enfermedad que no solamente afecta a quien la tiene, sino a la familia que a uno lo rodea.”

Alma señaló que actualmente hay muchos tratamientos contra el cáncer, medicamentos, por lo que afirma que ya no es sinónimo de muerte, hay bastantes avances médicos, recalca.

“A mí me dijo el doctor: traes el tumor profundo y te tenemos que extirpar el seno, yo le dije: si tiene que cortarme los dos, hágalo si es necesario, y pues aquí estamos, como sobrevivientes del cáncer”, resaltó.

Alma Carmona manifestó que hoy sigue un tratamiento de una pastilla que tendrá que tomar por cinco años para matar la célula cancerígena.

“Gracias a Dios aquí estamos para nuestra familia que junto con nosotros sufre, pero que juntos y con voluntad podemos salir adelante. Es verdad, cuando me enteré que tenía esa enfermedad me deprimí mucho, me entró mucha depresión, pero Grupo Reto me apoyó. Hoy soy voluntaria del grupo y doy testimonio a pacientes que van llegando con cáncer de mama”, enfatizó.

Señaló que su familia también se deprimió mucho; su hija, su mamá y mucha gente cercana la apoyaron.

“Cuando me detectaron el cáncer tenía 51 años de edad. Mi vida cambió radicalmente, dio un giro de 180 grados, me hizo una mujer nueva, ya que valoro más la vida, valoro más la vida del cáncer para acá”, subrayó.

Alma dijo que Grupo Reto ha sido y es un pilar para las mujeres que han padecido la enfermedad, debido a que tienen personas especializadas, psicólogos, tanatólogos, y son quienes ayudan a quienes enfrentaron o enfrentan el cáncer.

Leer más: Empieza la vacunación Covid-19 a los de 18 a 29 años de edad en Los Mochis

“Yo ayudo de corazón a las personas que van llegando a Grupo Reto Los Mochis, ya que si a mí me sirvió para salir adelante, a todas las mujeres les debe de servir para sobrellevar esta situación.”