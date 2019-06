Miembros del CONACI se manifiestan contra el gobernar de AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- Miembros del Congreso Nacional célula 3422 de Los Mochis, se manifestaron en Parque Carranza para mostrar su inconformidad contra el gobernar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que está tomando decisiones que dañan a la ciudadanía.

Muestran un total rechazo a la ideología de género, y tampoco están de acuerdo que se dé trabajo a inmigrantes, que se hayan quitado apoyos a estancias infantiles y cerrado instituciones de salud en la parte serrana.

"Las cosas no están saliendo como debieran, López Obrador ha hecho muchas promesas que no ha cumplido como por ejemplo la gasolina, que dijo que no iba a subir y sigue subiendo. Ha quitado muchos apoyos, ha cerrado muchos hospitales. Entonces, yo le digo, la gente que no tiene otra posibilidad, más que ir a un Seguro Social que le cerró, qué va a hacer, porque ed gente que no tiene para ir a pagar una una un hospital particular y le quitaron esa posibilidad", manifestó Jaime García Balderrama, miembro del Conaci en Los Mochis.

Asimismo, comentó que están en contra de la ideología de género. "Quieren incluir en los libros de primaria la ideología de género, me parece totalmente incorrecta esa cuestión. La naturaleza es la naturaleza y punto, con respeto para lo que la gente piense", expuso.

Mencionó que también están en contra de que se quiera dar trabajo a inmigrantes cuando en México hay muchas necesidades que no se han atendido y la prioridad deben ser los mexicanos.