Miguel Ángel Carrillo renuncia a candidatura a la alcaldía de Ahome y se suma a Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- A menos de 20 días de que concluyan las campañas electorales, Miguel Ángel Carrillo, quien hasta este martes fungía como candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido Encuentro Solidario (PES), dejó abandonar su proyecto y sumarse al de Gerardo Vargas Landeros.

Durante una rueda de prensa, el ahora ex candidato del PES dijo que esta decisión la toma convencido de que la alianza Morena-PAS quedará al frente en la elección de este 6 de junio.

“Renuncio a esta candidatura para unirme de tiempo completo y con todo convencimiento al equipo de trabajo y proyecto de Gerardo Vargas Landeros en la fórmula Morena-PAS. Esto lo hago en consulta con mi equipo de trabajo y simpatizantes que han estado conmigo y porque mis convicciones son afines a Morena. Percibo que Gerardo es la mejor opción para el municipio de Ahome de acuerdo a las necesidades que nos atañe, es la persona ideal para que nuestro municipio salga adelante de diversos servicios que requiere”, señaló.

Por su parte, Gerardo Vargas Landeros se dijo agradecido de que se sumen a su equipo haciendo hincapié en que todos los que quieran sumarse son bienvenidos.

Todas las sumas se multiplican cuando son el política y más en los momentos de campaña. Es importante que la gente termine de convencerse que la alianza Morena-PAS será el que gobierne Ahome”.

Cuestionado si ya ha tenido acercamiento con otros candidatos para también sumarse a su proyecto, el abanderado de Morena-PAS para la alcaldía de Ahome adelantó que no precisamente con candidatos pero sí con personajes importantes de la política.

El abanderado del PES renunció a su candidatura por la alcaldía de Ahome. Foto: Debate

“Vamos a seguir sumando, seguimos platicando con liderazgos, con la gente que está cansada que los estén presionando como a comisarios que recibieron presiones. No me atrevo a decir nombres, no quisiera ser irresponsable pero son personas notables próximamente los vamos a estar dando”.

Cabe mencionar que de igual forma renunció Hugo, quien era candidato por el tercer distrito y Jesús Alfredo Rivas, quien estaba en la plantilla de regidores.