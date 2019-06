Miguel Antonio entregó hasta su último aliento de vida por amor al prójimo

El Fuerte, Sinaloa.- Miguel Antonio Ayala Armenta entregó hasta su último aliento de vida por amor al prójimo. Pertenecía al grupo de salvamento y rescate acuático de Bomberos de El Fuerte, era voluntario paramédico de la Cruz Roja Mexicana y elemento de Protección Civil del Pueblo Mágico.

El pasado 27 de junio dejó de existir en su intento de encontrar a una persona desaparecida en las aguas de la presa Miguel Hidalgo y Costilla en El Fuerte. Se encontraba buceando a 25 metros de profundidad cuando ocurrió la tragedia.

Sus compañeros intentaron liberarlo de las ramas donde quedó atorado, poniendo en riesgo sus propias vidas, pero cuando lo lograron el corazón de Miguel Antonio ya había dejado de latir.

Amor al prójimo

Su amor por los cuerpos de auxilio fue inspirado por su hermano mayor, Osvaldo Ayala Armenta, de 28 años.

“Cuando yo empecé a estudiar Enfermería y me ingresé a la Cruz Roja, al tiempo él se interesó por lo mismo y lo hizo; juntos iniciamos en el grupo de rescate. Le apasionaba mucho, se le notaba, perseveraba, él nació para servir, eso fue lo que le gustó y realizó en su vida. Era un joven entusiasta, siempre interesado en integrarse en grupos de ayuda, desde muy chico se interesó por ayudar a los demás.

El joven rescatista era recién egresado de la licenciatura de Enfermería en la Universidad Autónoma de Sinaloa de Los Mochis.

Era paramédico voluntario de Cruz Roja El Fuerte

“Sus planes eran terminar su carrera, empezar a trabajar y establecerse. Tenía varios años sirviendo y su deseo era continuar; lo voy a recordar como ese hombre que nunca se rindió, con su enorme sonrisa y muchos sueños”.

Su padre, Osvaldo Ayala Armenta, de 48 años de edad, clama a Dios el eterno descanso de su hijo, que falleció en cumplimiento de su deber.

“Mi hijo partió con el Señor, deseo que lo cuide y lo tenga siempre con él. Era muy buen hijo, bien portado y muy servicial. Siempre quiso dedicarse a los cuerpos voluntarios; cuando ingresó al cuerpo de rescate, al principio estuvimos en desacuerdo con él por los riesgos que existen en las labores de rescate y salvamento, pero él insistió porque le gustaba mucho servirle a la gente”.

Entre sollozos y lágrimas recuerda con amor los momentos memorables que compartieron y que atesorará en su corazón eternamente.

“Mi hijo nomás escuchaba una sirena y me decía ‘padre me están ocupando, me llaman’, y se alistaba para irse. Yo me quedaba con la angustia de que probablemente ya no regresaría, le echaba la bendición. Así estuvo trabajando, prestando su servicio de voluntario a la sociedad y a quien lo ocupaba. Acababa de terminar su carrera de enfermería, también se graduó como paramédico, tenía muchos planes a futuro y nosotros siempre lo apoyamos. Era su decisión, era nuestro hijo, es nuestro hijo, nunca va a dejar de serlo y donde quiera que esté, lo vamos a seguir amando, lo vamos a tener siempre con nosotros. Hijo mío, Dios te tenga en su gloria, mijo”.

Perteneció al grupo de salvamento y rescate acuático de Bomberos de El Fuerte

En medio del dolor, su novia, Claudia Herrera, de 22 años, fortalece su alma con los recuerdos de un ser humano ejemplar que vivió con el firme propósito de salvar vidas.

“Teníamos siete meses, pero parecía que eran años. Nuestro plan era casarnos el próximo año. Era muy alegre, le gustaba mucho bailar, nunca estaba triste, siempre dijo que debíamos darle buena cara a la vida. Siempre fue maravilloso, con él iba a casarme y tener hijos, él quería tener muchos Miguelitos”.

Durante un rescate en Bacapaco, Miguel Antonio escribió un poema titulado “El corazón de un voluntario”, para honrar la noble labor de quienes entregan su vida por amor a sus semejantes.

“Adoraba lo que hacía. Hubo un rescate en Bacapaco y le tocó ir. Caminó y montó en burro durante cuatro horas para llegar hasta el paciente. Allá durmió, no tenían comida ni un lugar donde refugiarse, pusieron una bolsa negra como techo para cubrir al paciente. Y cuando regresó me dijo que volvería a hacerlo por ayudar a la gente”.

Isidro Gastélum, elemento de Protección Civil de El Fuerte, lamenta profundamente el triste desenlace de su compañero y amigo. Fue una de las últimas personas que lo miró con vida el día que dejó de existir.

“Íbamos en apoyo de la recuperación de un cuerpo, se mantuvo como una persona alegre y segura de lo que iba a hacer. Miguel Antonio y otro compañero decidieron bajar y hacer la primera inmersión cuando ocurrió el accidente: se quedó atorado, los que estábamos arriba no sabíamos lo que ocurría abajo, sólo escuchamos los gritos del compañero que se metió junto con él; un compañero de Los Mochis intentó ayudarlo y salió mal por la profundidad, también corría peligro su vida”, exclamó.

Vocación de servicio

Su luz brillará por siempre en la memoria de sus seres queridos y será recordado por sus asombrosas hazañas realizadas en el maravilloso oficio de salvar vidas.

“Fueron momentos difíciles, sentimos angustia e impotencia por no poder ayudarlo, porque estaba a 25 metros de profundidad, pero la verdad hicimos lo que pudimos. Era muy alegre, servicial y querido por todos, quería andar en todos los servicios y rescates; hicimos muchos rescates juntos, amamos lo que hacemos y a cualquiera le pudo haber pasado”.

Miguel Antonio dejó un legado en los corazones de quienes tuvieron el placer de su presencia, y su recuerdo permanecerá por siempre.

“Era una persona honorable, siempre daba todo por la Cruz Roja. Uno de los recuerdos más presentes que tengo fue en Bacapaco: duramos dos días, él nunca desistió, llegó hasta al final, nos dejó bien claro que era un guerrero; era de los primeros en responder a las emergencias y rescates acuáticos. Era sociable y muy feliz, siempre sonriente y divertido, atento a los problemas de todos. Se nos fue un gran compañero y amigo, pero no vamos a dejar morir su recuerdo; me siento muy orgulloso de él porque era una extraordinaria persona”, recalcó Mario Armenta, bombero y compañero de aventuras.

El último adiós

El joven rescatista fue velado en su hogar, en el que habitó junto a sus padres y su hermano durante sus 20 años de existencia. Su partida conmocionó a toda la sociedad: familiares, amigos, compañeros de escuela, miembros de los diferentes cuerpos de auxilio, vecinos y allegados acudieron a su hogar para despedirlo y brindar aliento a sus seres queridos.

Al terminar el homenaje póstumo, los restos de Miguel Antonio fueron llevados a la que se convertiría en su última morada. Descanse en paz un joven que dedicó su vida de manera altruista a ayudar al prójimo, y lo hizo hasta su último aliento.

El pasado 24 de junio, la Cruz Roja Mexicana Delegación El Fuerte entregó un reconocimiento a Miguel Antonio por sus 5 años de servicio altruista como asociado voluntario en la benemérita institución.

