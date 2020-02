Mil 72 infracciones por invadir área para discapacitados en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por no respetar los accesos para personas con discapacidad, Tránsito Municipal del municipio de Ahome ha realizado mil 72 infracciones desde septiembre del año pasado.

Héctor Javier López Tostado, director de esta dependencia, manifestó que este operativo es permanente y que desde el año pasado se realizaron muchas infracciones, sobre todo en el mes de diciembre, cuando el tráfico es mucho mayor por las compras navideñas. Sin embargo, dijo que estas han ido disminuyendo.

“Han disminuido porque no se estaban haciendo las infracciones y no estaban respetando, y ahora como es un operativo permanente, se detienen más para estacionarse en estos lugares, de no invadir estas áreas.”

Infracciones

El funcionario municipal informó que las infracciones por invadir estas zonas son entre 600 y 700 pesos.

“Y depende, porque esa es la cantidad de la pura infracción, y se recoge la placa, pero si es carro americano que no trae placas se recoge el vehículo, se envía al corralón municipal y tienen que pagar también la grúa, y de esta manera les viene saliendo como en 2 mil pesos entre todo.”

Entre 600 y 700 pesos es la infracción por invadir los accesos para discapacitados. Foto: EL DEBATE

Añadió que van 12 infracciones a vehículos que no traen placas y que se han estacionado en estas áreas especiales para discapacitados.

Expuso que este tipo de infracciones se han efectuado principalmente en los lugares concurridos como las plazas comerciales, sobre todo en los fines de semana, y el centro de la ciudad.

Añadió que no se estacionen ni siquiera por segundos en las rampas y los cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad porque no está permitido de ninguna manera.

Llamado

El director de Tránsito Municipal del municipio de Ahome hizo un llamado a todos los conductores de vehículos para que respeten estas áreas a fin de evitar también las sanciones a las que pueden ser acreedores, pero sobre todo para que concienticen sobre estas acciones que no hablan bien de la sociedad.

“Como ciudadanos nos falta que tengamos esta cultura de respetar estos lugares, y como buenos ciudadanos debemos cuidar el libre acceso para las personas con discapacidad”, comentó López Tostado.