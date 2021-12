¡Milagro en casa! Paramédicos de Cruz Roja auxilian en el parto a mujer en Ahome , Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Paramédicos de Cruz Roja de la base de Villa de Ahome auxiliaron a una mujer en el parto en el ejido Águila Azteca, ubicado a casi 22 kilometros al norte de la ciudad de Los Mochis.

La joven madre de 21 años no alcanzo a subir a la ambulancia y dio a luz a un niño en su casa.

"El parto fue muy rápido. Fuimos a su domicilio, nos hablaron. El parto fue a las 12:27 horas. La atención fue en su domicilio. Dio a luz antes de que subiera a la ambulancia", manifestó Cristian Miranda.

El paramédico junto a Ángel Romanillo, paramédico y operador de la ambulancia apoyaron a la mujer a dar a luz.

"A nosotros nos tocó darle las primeras atenciones junto con los compañeros de SUMMA. Tenemos la capacitación para atender partos, en la escuela que nosotros estudiamos nos preparan para este tipo de situaciones. Agradezco a mi instructora, la paramédico Daniela Irazoqui, fue ella la que me capacitó en la Cruz Roja de Los Mochis".

Cristian Miranda comentó que fue un parto normal, sin complicaciones y que en cuestión de minutos trasladaron a la mamá al Hospital General de Los Mochis para el chequeo médico de ella y el bebé.

"No es el primer caso que atiendo, si no me equivoco es el décimo que atiendo. Tengo 8 años en Cruz Roja y tengo cuatro años abordando ambulancias. Este año es el tercer parto que atiendo", expresó.

El paramédico de apenas 24 años de edad se mostró orgulloso de su valiosa profesión y mencionó que mientras haya vida hay que servir a los demás.

Es originario del ejido Flores Magón y todos los días toma un camión para acudir a la Cruz Roja de la Villa de Ahome.

"Voy y vengo en camiones todo el tiempo, los días que me toca trabajar, yo tengo turno de 24 por 48 horas. Es un trabajo que encanta. Yo amo mi trabajo".

Agregó que los servicios que más le gustan es este tipo de emergencias porque recibe vida en sus manos.

"Damos la asistencia, el apoyo para que una nueva vida nazca, crezca y que pueda desarrollarse. Me emociona el saber que tengo una vida nueva en mis manos, es un proceso muy bonito. Mi mamá está muy orgullosa que tenga hijos adoptivos de tantos partos que recibo", dijo gustoso el joven paramédico.