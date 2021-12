Militancia del PAN de Ahome vota para elegir a la presidenta estatal del partido

Los Mochis, Sinaloa.- De manera tranquila transcurre la votación en las instalaciones del PAN en Ahome para elegir a la presidenta del partido a nivel estado.

La militancia panista inició la votación a las 10:00 horas, la cual culminará a las 16:00 horas. Las candidatas a ocupar el puesto de presidenta estatal del Partido Acción Nacional son Roxana Rubio, originaria de Sinaloa de Leyva y Verónica Montaño, originaria de Navolato y ex contralora del Ayuntamiento de El Rosario.

Los resultados de la votación se darán a conocer alrededor de las 18:00 o 19:00 horas por la Comisión Estatal Organizadora de la elección para elegir al presidente, secretario general e integrantes del comité directivo estatal 2021-2024.

"Es una determinación del Comité Ejecutivo Nacional el que sea una candidata y por supuesto una presidenta la próxima dirigente del Comité Directivo Estatal. Tenemos oportunidad de participar en todo el estado de Sinaloa cerca de 6 mil 488 militantes de Acción Nacional, y aquí en el municipio de Ahome 605 militantes somos los que tenemos la portunidad de emitir nuestro voto y elegir entre dos propuestas, entre una ex diputada local que es Roxana Rubio y entre una ex contralora de El Rosario, que es Verónica Montaño", expresó Ariel Aguilar.

El presidente del PAN en Ahome mencionó que entre las candidatas se firmó un pacto de sororidad para que entre ellas no hubiera ataques ni descalificaciones.

"Porque al final de cuentas el hecho de que sean competidoras no nos exime de que somos panistas y al final de cuenta hoy a las 4 de la tarde que se cierren las urnas, volvemos a nuestra casa del PAN y tienen que volver las aguas a su cauce, por eso, incluso, quienes estamos en órganos de autoridad siempre buscamos que no haya ofensas que no haya descalificaciones, ni ataques para que sea una jornada electoral ejemplar, pacífica y qué sobre todo de las dos partes se respeten los resultados que haya".

Leer más: ¡Atención! Hoy último día de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a adolescentes de Los Mochis

Agregó que confía que el por el hecho de que sea una mujer quien dirija al PAN en Sinaloa va haber una oportunidad de que se reagrupen como panistas y que estén enfocados a lo que realmente interesa, que es la cohesión y la unidad interna para convertirse en una opción vías a la elección del 2024.